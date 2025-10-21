المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
رغم تراجع دوره في ليفربول.. جاتوزو يستعد لإعادة كييزا إلى منتخب إيطاليا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:26 م 21/10/2025
كييزا

فيديريكو كييزا

اقترب فيديريكو كييزا، مهاجم ليفربول الإنجليزي، من استعادة مكانه في قائمة منتخب إيطاليا خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، بعد فترة غياب طويلة عن تمثيل الآزوري، بحسب ما كشفته صحيفة توتوسبورت الإيطالية.

كييزا يقترب من العودة إلى منتخب إيطاليا تحت قيادة جاتوزو

ووفقًا للتقرير، فإن المدير الفني للمنتخب الإيطالي جينارو جاتوزو يدرس استدعاء كييزا في نوفمبر المقبل، بعدما فضّل استبعاده من أول فترتين دوليتين له على رأس القيادة الفنية، أمام كل من إسرائيل وإستونيا، حيث حقق خلالهما العلامة الكاملة بالفوز في المباراتين.

كييزا، الذي لم يرتد قميص المنتخب منذ الخروج المخيّب من يورو 2024 أمام سويسرا، يعيش وضعًا معقدًا في ليفربول تحت قيادة الهولندي أرني سلوت، إذ لم يحصل على فرصة ثابتة في التشكيلة الأساسية، رغم تألقه في كل مرة يُشارك فيها.

وكان آخر ظهور للنجم الإيطالي في مباراة القمة أمام مانشستر يونايتد، حيث صنع هدفًا لزميله كودي جاكبو بعد دقائق قليلة من دخوله كبديل، رغم خسارة ليفربول 2-1.

وعلى الرغم من قلة مشاركاته، يملك كييزا سجلًا لافتًا هذا الموسم، إذ أسهم في خمسة أهداف مع الريدز، ولا يتفوق عليه في هذا الجانب سوى محمد صلاح وهوجو إيكيتيكي (6 أهداف لكل منهما).

علاقة كييزا بالمدرب جاتوزو

وأشارت توتوسبورت إلى أن علاقة كييزا بالمدرب جاتوزو جيدة للغاية، وأن الأخير كان على تواصل دائم معه خلال الفترة الماضية، موضحة أن الاستبعاد السابق جاء لأسباب فنية وطبية تتعلق بتأهيل اللاعب بالشكل الأمثل قبل العودة إلى المنتخب.

للاطلاع على ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم الأوروبية، اضغط هنا.

أخبار إحصائيات
ليفربول دوري أبطال أوروبا منتخب إيطاليا فيديريكو كييزا جينارو جاتوزو يورو 2024

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

