روني: يجب على توخيل إراحة كين في معسكر إنجلترا المقبل

أكد واين روني، لاعب مانشستر يونايتد السابق، أن توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، يجب أن يمنح هاري كين راحة من المعسكر المقبل، رغم اقتراب تصفيات كأس العالم 2026 من نهايتها.

إراحة هاري كين

وقال روني في تصريحات عبر قناة "BBC" إن إنجلترا ضمنت التأهل بالفعل، وهو ما يمنح توخيل فرصة لتجربة وجوه جديدة.

أضاف: "في المباراتين القادمتين، لن أستدعي هاري كين، يجب أن يحصل على قسط من الراحة، لا توجد فترات كثيرة خلال الموسم يمكنه أن يستريح فيها، فليمنحه هذه الفرصة ويشاهد لاعبين آخرين مثل داني ويلبيك أو أولي واتكينز أو إيفان توني".

وأشار روني إلى أن كين ربما يرفض فكرة الراحة، لأنه يسعى لتحطيم الأرقام القياسية مع منتخب إنجلترا، موضحًا: "كين يرغب دائمًا في اللعب لأنه يريد الوصول إلى رقم بيتر شيلتون في عدد المشاركات، كما يسعى لتعزيز رقمه في قائمة الهدافين".

ويملك كين 76 هدفًا و110 مباريات دولية، ويبتعد بـ15 مباراة فقط عن الرقم القياسي المسجل باسم الحارس الأسطوري شيلتون.

ويلتقي منتخب إنجلترا في التوقف الدولي المقبل، مع صربيا ثم ألبانيا، ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، يومي 13 و16 من شهر نوفمبر.