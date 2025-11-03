المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
اليابان

اليابان

2 0
15:30
المغرب

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما
كوستاريكا

كوستاريكا

1 1
14:30
الامارات

الامارات

دوري أبطال آسيا للنخبة
الغرافة

الغرافة

1 2
20:15
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

4 1
18:00
شباب الأهلي

شباب الأهلي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

2 0
21:45
كالياري

كالياري

كأس العالم تحت 17 عاما
قطر

قطر

0 1
17:45
إيطاليا

إيطاليا

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

1 1
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
تراكتور

تراكتور

1 0
18:00
الشرطة

الشرطة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

روني: يجب على توخيل إراحة كين في معسكر إنجلترا المقبل

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:44 م 03/11/2025
هاري كين

هاري كين لاعب بايرن ميونخ

أكد واين روني، لاعب مانشستر يونايتد السابق، أن توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، يجب أن يمنح هاري كين راحة من المعسكر المقبل، رغم اقتراب تصفيات كأس العالم 2026 من نهايتها.

إراحة هاري كين

وقال روني في تصريحات عبر قناة "BBC" إن إنجلترا ضمنت التأهل بالفعل، وهو ما يمنح توخيل فرصة لتجربة وجوه جديدة.

أضاف: "في المباراتين القادمتين، لن أستدعي هاري كين، يجب أن يحصل على قسط من الراحة، لا توجد فترات كثيرة خلال الموسم يمكنه أن يستريح فيها، فليمنحه هذه الفرصة ويشاهد لاعبين آخرين مثل داني ويلبيك أو أولي واتكينز أو إيفان توني".

وأشار روني إلى أن كين ربما يرفض فكرة الراحة، لأنه يسعى لتحطيم الأرقام القياسية مع منتخب إنجلترا، موضحًا: "كين يرغب دائمًا في اللعب لأنه يريد الوصول إلى رقم بيتر شيلتون في عدد المشاركات، كما يسعى لتعزيز رقمه في قائمة الهدافين".

ويملك كين 76 هدفًا و110 مباريات دولية، ويبتعد بـ15 مباراة فقط عن الرقم القياسي المسجل باسم الحارس الأسطوري شيلتون.

ويلتقي منتخب إنجلترا في التوقف الدولي المقبل، مع صربيا ثم ألبانيا، ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، يومي 13 و16 من شهر نوفمبر.

إنجلترا
إنجلترا
أخبار إحصائيات
تصفيات كأس العالم كأس العالم منتخب إنجلترا واين روني هاري كين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026