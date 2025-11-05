المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
استدعاء إيزاك لقائمة منتخب السويد.. واستبعاد جيوكيرس

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:20 م 05/11/2025
إيزاك جيوكيريس

إيزاك وجيوكيريس

أعلن جراهام بوتر، المدير الفني للمنتخب السويدي، عن استبعاد فيكتور جيوكيرس، من أول قائمة يختارها للفريق، اليوم الأربعاء، وذلك بسبب إصابة عضلية تعرض لها اللاعب في مباراة مع فريقه أرسنال.

وتم تعيين بوتر الشهر الماضي في صفقة مبدئية ستشهد توليه تدريب المنتخب السويدي في آخر مباراتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم أمام سويسرا وسلوفينيا خلال الأسبوعين المقبلين.

واستُبدل جيوكيرس بين شوطي المباراة التي فاز بها أرسنال على بيرنلي بهدفين في الدوري الممتاز يوم السبت الماضي، كما غاب عن المباراة التي فاز بها الفريق بثلاثية نظيفة على سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.

وقام بوتر بضم ألكسندر إيزاك، رغم أنه غاب عن آخر 4 مباريات لفريق ليفربول بسبب مشكلة في الفخذ.

ولم يلعب إيزاك، الذي انضم لفريق ليفربول في صفقة قياسية بالكرة البريطانية في الصيف الماضي، منذ أن خرج بين شوطي المباراة التي فاز فيها ليفربول على آينتراخت فرانكفورت يوم 22 أكتوبر الماضي في دوري أبطال اروبوا.

وقال بوتر عن إيزاك: "هو غير جاهز للعب مباراتين لمدة 90 دقيقة للمنتخب السويدي، لكنه متاح".

ويقبع المنتخب السويدي في قاع مجموعته بالتصفيات التي تضم 4 فرق، حيث حصد نقطة واحدة من 4 مباريات، بعد فترة محبطة أدت إلى إقالة جون دال توماسون، أول مدرب أجنبي للمنتخب.

تصفيات كأس العالم ألكسندر إيزاك فيكتور جيوكيريس

