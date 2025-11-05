المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
يستحضر أمجاد 2006.. الكشف عن القميص الجديد لمنتخب إيطاليا

يلا كورة

كتب - يلا كورة

08:29 م 05/11/2025
قميص ايطاليا

منتخب إيطاليا يكشف عن قميصه الجديد

أزاح الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الستار عن القميص الأساسي الجديد لمنتخب "الآزوري"، والذي سيرتديه الفريق فيما تبقى من تصفيات كأس العالم 2026، وكذلك خلال النهائيات المقرر إقامتها في أمريكا الشمالية الصيف المقبل.

ويخوض المنتخب الإيطالي بقيادة مدربه جينارو جاتوزو التصفيات ضمن المجموعة التاسعة، إلى جانب منتخبات النرويج، إستونيا، مولدوفا، والكيان الصهيوني.

القميص الجديد حافظ على اللون الأزرق الكلاسيكي المميز للآزوري، لكنه جاء هذه المرة بتفاصيل ذهبية أنيقة على الصدر والكتفين، في تصميم مستوحى من أمجاد الماضي.

ووفقًا لمجلة كالتشيو إي فينانزا، فإن التصميم الجديد يستحضر ذكريات انتصارات المنتخب الإيطالي على الساحة الدولية، كما يواكب الذكرى العشرين لتتويج إيطاليا بلقب كأس العالم 2006 في ألمانيا.

ويحمل القميص أيضًا رمزية تاريخية، إذ يتضمن نقشًا دقيقًا لأكاليل الغار، في إشارة إلى المصارعين والأباطرة في العهد الروماني.

مهمة صعبة أمام الأزوري في التصفيات

يتبقى للمنتخب الإيطالي ثلاث مباريات في التصفيات، يواجه خلالها الكيان الصهيوني، مولدوفا، ثم النرويج في ختام المشوار، على أن تُقام المباراة الثانية خارج الديار.

ويحتاج الآزوري إلى تحقيق الفوز في جميع مبارياته المتبقية للوصول إلى 21 نقطة، مع انتظار تعثر النرويج أمام إستونيا، سواء بالتعادل أو الخسارة، لضمان التأهل المباشر إلى المونديال.

وفي حال فوز إيطاليا والنرويج بجميع مبارياتهما، سيتساوى المنتخبان في عدد النقاط، ليفصل بينهما فارق الأهداف، الذي يصب حاليًا في مصلحة النرويج (+26 مقابل +7 لإيطاليا).

ويُذكر أن المنتخب الإيطالي غاب عن آخر نسختين من كأس العالم في 2018 و2022، ويسعى جاهدًا للعودة إلى المحفل العالمي في نسخة 2026 بعد غياب دام ثماني سنوات.

منتخب إيطاليا كأس العالم 2026 جينارو جاتوزو الآزوري التصفيات الأوروبية

