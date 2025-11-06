المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

- -
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

5 0
14:30
المغرب

المغرب

كأس السوبر المصرى
الزمالك

الزمالك

- -
19:30
بيراميدز

بيراميدز

دوري المؤتمر الأوروبي
ماينز

ماينز

- -
19:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

- -
19:45
فرايبورج

فرايبورج

الدوري الأوروبي
فيكتوريا بلزن

فيكتوريا بلزن

- -
22:00
فنربخشة

فنربخشة

الدوري الأوروبي
جلاسكو رينجرز

جلاسكو رينجرز

- -
22:00
روما

روما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

عودة ساني إلى منتخب ألمانيا.. وانضمام "وجه جديد"

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:12 م 06/11/2025
ساني

ليروي ساني

أعلن يوليان ناجلسمان مدرب المنتخب الألماني اليوم الخميس قائمة تضم 25 لاعبا استعدادا لمباراتيه الأخيرتين في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

منتخب ألمانيا يستعد لمواجهة لوكسمبورج وسلوفاكيا يومي 14 و17 نوفمبر على الترتيب.

وشهدت قائمة منتخب ألمانيا لتوقف نوفمبر عودة ساني بعد غيابه عن "الماكينات" في شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين.

كما استدعى ناجلسمان وجها جديدا، هو سعيد المالا، لاعب منتخب ألمانيا تحت 21 عاما، بعد أن أثار الإعجاب بتسجيله 4 أهداف بقميص كولن هذا الموسم.

وقال ناجلسمان في بيان صادر عن الاتحاد الألماني لكرة القدم: "جرى توجيه الدعوة إلى سعيد المالا لكي يرينا جانبه المتحرر والمفعم بالحيوية".

وفيما يخص ساني أوضح: "لقد أجريت حوارا جيدا جدا مع ليروي طوال الوقت، استحق ترشيحه من خلال الأداء الجيد في دوري الأبطال والدوري التركي الممتاز".

كما عاد أيضا ماليك ثياو مدافع نيوكاسل يونايتد بعد غياب دام عامين، بينما غاب كل من روبرت أندريش، لاعب وسط باير ليفركوزن، وماكسيميليان باير، مهاجم بروسيا دورتموند، وروبن كوخ، مدافع آينتراخت فرانكفورت.

وتتصدر ألمانيا المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن سلوفاكيا، وستضمن الفوز بالمجموعة والتأهل المباشر إلى مونديال 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، إذا فازت في كلتا المباراتين المقبلتين.

قائمة منتخب ألمانيا لتوقف نوفمبر 2025

حراسة المرمى: أوليفر باومان (هوفنهايم) - فين دامين (أوجسبورج) - ألكسندر نوبل (شتوتجارت) - نواه أتوبولو (فرايبورج).

خط الدفاع: فالديمار أنطون (بروسيا دورتموند) - ريدل باكو (لايبزج) - ناثانيل براون (آينتراخت فرانكفورت) - ديفيد راوم (لايبزج) - نيكو شلوتربيك (بروسيا دورتموند) - جوناثان تاه (بايرن ميونخ) - ماليك ثياو (نيوكاسل يونايتد).

خط الوسط: كريم أديمي (بروسيا دورتموند) - جوشوا كيميش (بايرن ميونخ) - فيليكس نيميشا (بروسيا دورتموند) - نديم أميري (ماينز) - سيرج جنابري (بايرن ميونخ) - ليون جوريتسكا (بايرن ميونخ) - جيمي ليويلينج (شتوتجارت) - ألكسندر بافلوفيتش (بايرن ميونخ) - فلوريان فيرتز (ليفربول) - سعيد المالا (كولن).

خط الهجوم: جوناثان بوركاردت (آينتراخت فرانكفورت) - نيك فولتماده (نيوكاسل يونايتد) - كيفن شاده (برينتفورد) - ليروي ساني (جالطة سراي).

