"لدينا وفرة من المواهب".. ديشامب يبرر اختياراته في قائمة فرنسا لتصفيات المونديال

يلا كورة

كتب - يلا كورة

04:41 م 06/11/2025
ديديه ديشامب

ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا

أعلن ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، اليوم الخميس، عن قائمة "الديوك" لخوض آخر مباراتين في عام 2025، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، أمام أوكرانيا وأذربيجان.

ويستضيف المنتخب الفرنسي نظيره الأوكراني يوم 13 نوفمبر الجاري على ملعب بارك دي برانس، قبل أن يحل ضيفًا على أذربيجان في باكو يوم 16 من الشهر نفسه، حيث يكفيه الفوز في المباراة الأولى لضمان التأهل رسميًا إلى المونديال.

نجولو كانتي وكولو مواني يعودان

وشهدت قائمة ديشامب بعض المفاجآت اللافتة، أبرزها عودة نجولو كانتي إلى المنتخب بعد غياب طويل، بالإضافة إلى استدعاء راندال كولو مواني ووارن زائير-إيمري، في وقت غاب فيه كورينتين توليسو مجددًا.

وقال ديشامب في مؤتمر صحفي عقب إعلان القائمة: "كنت على تواصل مستمر مع نجولو، وهو في أفضل حالاته البدنية والذهنية، يشارك بانتظام في المباريات ويلعب على مستوى عالٍ في دوري أبطال آسيا، كانتي يتمتع بخبرة كبيرة، وعندما أستدعيه يكون ذلك لأدوار محددة، وليس فقط للتواجد مع المجموعة".

كما تحدث ديشامب عن عودة راندال كولو مواني بعد غيابه في المعسكرات الأخيرة بسبب الإصابة، قائلاً: "عودته كانت منطقية بالنسبة لي، إنه يعرف المجموعة جيدًا ويمكنه اللعب في أكثر من مركز هجومي، بمجرد أن استعاد لياقته، كان طبيعيًا أن يعود إلينا".

تسعة لاعبين في الخط الهجومي

وضم ديشامب تسعة لاعبين في الخط الهجومي، من بينهم المهاجم جان-فيليب ماتيتا، الذي واصل تألقه مع كريستال بالاس، وسجل أربعة أهداف في الأسابيع الأخيرة، بينها هاتريك أمام بورنموث.

وعلق المدرب الفرنسي على اختياره قائلاً: "أداؤه المميز مع ناديه منحه مكانًا في القائمة، لدينا وفرة من المواهب الهجومية وهذا يمنحني مساحة لاتخاذ قرارات مهمة مستقبلاً".

أما الشاب وارن زائير-إيمري، فعاد بدوره إلى المنتخب الأول بعد مشاركته مؤخرًا مع منتخب فرنسا تحت 21 عامًا، وأشاد به ديشامب قائلاً: "لقد استفاد كثيرًا من تجربته الأخيرة، وأصبح يشارك بانتظام مع باريس سان جيرمان، تطوره السريع يثبت أنه يستحق العودة للمنتخب الأول".

غياب توليسو عن الديوك مستمر

في المقابل، واصل كورينتين توليسو الغياب عن تشكيلة الديوك رغم مستوياته الجيدة مع ناديه، فيما أشار ديشامب إلى أن اللاعب لا يزال "جزءًا من النقاش"، مؤكدًا أنه يتابع أداءه عن قرب.

كما غاب عن القائمة فلوريان توفين، أحد أبطال مونديال 2018، رغم تسجيله هدفًا في الفوز الأخير على أذربيجان (3-0)، في ظل عودة عدد من الأسماء التي تنافسه على المركز.

قائمة منتخب فرنسا لمباراتي أوكرانيا وأذربيجان

مباراة فرنسا القادمة
تصفيات كأس العالم منتخب فرنسا كأس العالم 2026 ديدييه ديشامب

