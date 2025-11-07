المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"الأفضل في مركزه ولكن".. لابورتا يناشد لتخفيف مشاركة لامين يامال مع إسبانيا

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

03:23 م 07/11/2025
خوان لابورتا ولامين يامال

خوان لابورتا مع لامين يامال

ناشد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، بضرورة تخفيف مشاركة لامين يامال، لاعب الفريق الكتالوني، مع منتخب إسبانيا في المباريات المقبلة.

دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، استدعى لامين يامال إلى قائمة مباراتي جورجيا وتركيا، في إطار تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، المقرر لهما يومي 15 و18 من شهر نوفمبر الجاري.

تخفيف مشاركة لامين يامال

وقال لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا"، على هامش الحصة التدريبية المفتوحة بملعب كامب نو: "أنا دائمًا أعتبر الاستدعاء للمنتخب نوعًا من التقدير، ولامين هو الأفضل في العالم في مركزه".

أضاف: "لذا من الطبيعي أن يتم استدعاؤه، لكنني أتمنى أن يتم تخفيف مشاركته، خاصة وأن إسبانيا أصبحت تقريبًا متأهلة، أعتقد أنها تحتاج نقطة واحدة فقط".

اختتم تصريحاته: "مع ذلك، لا أريد أن أؤثر أو أدخل في أي جدل، أفهم سبب استدعائه، فهو استحقاق وتقدير له".

منتخب إسبانيا يتصدر مجموعته في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم، برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، بعدما فاز في 5 وتعادل مرة واحدة.

مباراة إسبانيا القادمة
برشلونة خوان لابورتا لامين يامال منتخب إسبانيا

