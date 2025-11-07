أدلى لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، بتصريحات هامة حول استدعاء لامين يامال، مهاجم برشلونة، لمباراتي قائمته لمواجهتي جورجيا وتركيا في تصفيات كأس العالم 2026.

وكشف لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب "لا روخا" عن القائمة الرسمية استعدادًا لمواجهتي جورجيا وتركيا، ضمن تصفيات كأس العالم 2026 التى تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وتواجد لامين يامال ضمن قائمة منتخب إسبانيا، عقب تعافيه الكامل من الإصابة في منطقة العانة، وتواجد كذلك باو كوبارسي وداني أولمو وفيرمين لوبيز وفيران توريس.

واستدعى دي لافوينتي كذلك ديان هويسين مدافع ريال مدريد، وميكيل ميرينو مهاجم آرسنال الإنجليزي، فيما استبعد الظهير الأيسر للريال، ألفارو كاريارس.

مدرب إسبانيا يتحدث عن استدعاء لامين يامال

وتحدث لا فوينتي خلال المؤتمر الصحفي، عن استدعاء لامين يامال: "الجواب واضح بعد مشاهدة المباراة قبل أيام، لامين في حالة ممتازة وقد أكد مدربه جاهزيته".

وأضاف مدرب إسبانيا: "لامين يواصل استعادة أفضل مستوياته، أمامنا الكثير على المحك ونحتاج لأفضل لاعبينا للتأهل لكأس العالم".

وبشأن الخلاف بين لامين يامال وكارفاخال قال: "نتحدث عن كل شيء بصراحة تامة، إنه لشرف لي أن أدير هؤلاء اللاعبين".

وواصل: "سأتذكر دائمًا لامين وهو يعانق داني بعد مباراة كرواتيا، ما يحدث في أنديتهم، نحن هنا عائلة واحدة وكبيرة ومتحدة ولا توجد أي مشاكل".

وزاد: "ترشيح بيدري ولامين ورايا لجائزة (ذا بيست)؟ صوتت الليلة الماضية، لا أعرف معاييرهم، أعرف القليل وأحيانًا أوافق وأحيانًا لا".

وأردف: "أنا مندهش لعدم فوز إنيستا وتشافي وراؤول بهذه الجائزة، ستعرفون لمن صوتت".

واستطرد: "لامين يامال يمر بالمراحل الطبيعية لأي شخص، فهو في الثامنة عشر من عمره وينضج كشخص وكلاعب كرة قدم".

وأكد: "علينا دعم لامين وتوجيهه سواء مع المنتخب أو ناديه، إنها مسؤولية الجميع، لم أتحدث مع فليك مؤخرًا، فعلناها مرة واحدة فقط، لكل شيء وقته".

دي لافوينتي يثني على فيرمين لوبيز

وأثنى دي لا فوينتي بلاعب وسط برشلونة فيرمين لوبيز: "نريد الاستفادة من قدراته وأدائه الحالي، هو يعيش فترة رائعة ويسجل ويصنع".

وأشار: "لوبيز لاعب يتألق بالقرب من منطقة الجزاء، هنا لدينا واقع مختلف عن ناديه وأسلوب مختلف بالقرب من منطقة الجزاء".

وبسؤاله عن منافسة رقم إيطاليا القياسي بـ31 مباراة رسمية بدون خسارة علق: "أفتخر بإدارة فريق يضم مجموعة استثنائية تتطور باستمرار".

وأكمل: "لا نفكر في عدد المباريات التي يمكن معادلتها أو تجاوزها، بل نريد ضمان التأهل في آخر مباراتين بنجاح".

وأتم: "علينا أن نكون حذرين تجاه جميع اللاعبين، كرة القدم محفوفة بالمخاطر وسنعتني بداني أولمو، طالما هو متاح فهو مهم لما يقدمه داخل وخارج الملعب ودائمًا يضيف لنا".