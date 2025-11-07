أعلن لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، عن القائمة الرسمية لخوض مباراتي جورجيا وتركيا، في تصفيات كأس العالم 2026.

ويخوض منتخب إسبانيا، بقيادة المدير الفني لويس دي لا فوينتي، تصفيات كأس العالم 2026، ضمن مجموعة تضم تركيّا، جورجيا، وبلغاريا.

واقترب منتخب "لا روخا" من حسم التأهل إلى كأس العالم 2026، الذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويحل منتخب إسبانيا ضيفًا على جورجيا، في الجولة الخامسة من تصفيات المونديال، يوم السبت 15 من نوفمبر، في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

بينما يستضيف "لا روخا" منتخب تركيا، يوم الثلاثاء 18 من الشهر ذاته، في الساعة 9:45 مساءً، في الجولة السادسة للتصفيات.

قائمة إسبانيا لمباراتي جورجيا وتركيا

حراس المرمى : أوناي سيمون - دافيد رايا - أليكس ريميرو

الدفاع: إيمريك لابورت – فيفيان - أليخاندرو جريمالدو - ماركوس يورينتي - مارك كوكوريّا - باو كوبارسي - ديان هويسين - بيدرو بورو

الوسط: فابيان رويز – زوبيميندي - ميكيل ميرينو - أليكس جارسيا - بابلو باريوس - أليكس باينا - بابلو فورنالس

الهجوم: أويارزابال - يريمي بينو - داني أولمو - فيرمين لوبيز - لامين يامال - فيران توريس - سامو أموروديون

وتواجد لامين يامال ضمن قائمة إسبانيا، عقب تعافيه الكامل من الإصابة في منطقة العانة، وتواجد كذلك باو كوبارسي وداني أولمو وفيرمين لوبيز وفيران توريس.

وكان لويس دي لا فوينتي، قد استبعد لامين يامال، من قائمة المنتخب، لخوض معسكر شهر أكتوبر الماضي، بسبب الإصابة.

واستدعى دي لافوينتي ديان هويسين مدافع ريال مدريد، وميكيل ميرينو مهاجم آرسنال الإنجليزي، فيما استبعد الظهير الأيسر للريال، ألفارو كاريارس.