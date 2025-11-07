المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

1 1
15:30
فنزويلا

فنزويلا

دوري نجوم قطر
الشمال

الشمال

1 2
16:30
الوكرة

الوكرة

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

- -
19:30
الهلال

الهلال

الدوري الألماني
فيردر بريمن

فيردر بريمن

- -
21:30
فولفسبورج

فولفسبورج

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
21:45
كريمونيسي

كريمونيسي

الدوري الإسباني
إلتشي

إلتشي

- -
22:00
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

"أمر نادر جدًا".. توخيل يكشف أفضل مركز لبيلينجهام مع منتخب إنجلترا

يلا كورة

كتب - يلا كورة

05:08 م 07/11/2025
توخيل وبيلينجهام

عودة بيلينجهام لمنتخب إنجلترا

استدعى الألماني توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، اللاعب جود بيلينجهام مجددًا بعد غيابه عن فترة التوقف الدولي الأخيرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز خط وسط الفريق ومنحه دور صانع ألعاب أساسي.

ورغم العلاقة المتوترة أحيانًا بين اللاعب ومدربه الإنجليزي في المنتخب، والتي دفعت البعض للتكهن بإمكانية غيابه عن كأس العالم القادمة، استغل توخيل هذه الفرصة لتهدئة الأمور والإشادة بقدرات بيلينجهام، مؤكدًا أنه يستحق مكانه في الفريق.

بيلينجهام في مركز اللاعب رقم 10

وقال توخيل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في ملعب ويمبلي لإعلان قائمة إنجلترا لمعسكر نوفمبر: "يعود جود إلى مركز اللاعب رقم 10، إنه أفضل مركز له، من أبرز نقاط قوته التسجيل من هذا المركز، ولديه القدرة على الاختراق وتسجيل الأهداف التي يسجلها لاعب رقم 9، وهو أمر نادر جدًا".

وأضاف: "سنحاول إيجاد مساحة له في مركز صانع الألعاب ليتمكن من الاختراق وتسجيل الأهداف، تقبل جود هذا القرار خلال المعسكر التدريبي الأخير، وقد بذل قصارى جهده وقدم أداءً على أعلى مستوى، مما أثبت استحقاقه لمكانه في الفريق".

وأوضح توخيل أن قوة بيلينجهام تكمن في القدرة على إيجاد المساحات وخلق الفرص، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك الشغف والتصميم على التسجيل، وهي الصفات التي أظهرها بوضوح مع ريال مدريد ويأمل المدرب الألماني أن يكررها مع المنتخب الإنجليزي.

للاطلاع على ترتيب مجموعات تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026، اضغط هنا.

مباراة إنجلترا القادمة
ريال مدريد منتخب إنجلترا إنجلترا توماس توخيل جود بيلينجهام كأس العالم 2026

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

