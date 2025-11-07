استدعى الألماني توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، اللاعب جود بيلينجهام مجددًا بعد غيابه عن فترة التوقف الدولي الأخيرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز خط وسط الفريق ومنحه دور صانع ألعاب أساسي.

ورغم العلاقة المتوترة أحيانًا بين اللاعب ومدربه الإنجليزي في المنتخب، والتي دفعت البعض للتكهن بإمكانية غيابه عن كأس العالم القادمة، استغل توخيل هذه الفرصة لتهدئة الأمور والإشادة بقدرات بيلينجهام، مؤكدًا أنه يستحق مكانه في الفريق.

بيلينجهام في مركز اللاعب رقم 10

وقال توخيل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في ملعب ويمبلي لإعلان قائمة إنجلترا لمعسكر نوفمبر: "يعود جود إلى مركز اللاعب رقم 10، إنه أفضل مركز له، من أبرز نقاط قوته التسجيل من هذا المركز، ولديه القدرة على الاختراق وتسجيل الأهداف التي يسجلها لاعب رقم 9، وهو أمر نادر جدًا".

وأضاف: "سنحاول إيجاد مساحة له في مركز صانع الألعاب ليتمكن من الاختراق وتسجيل الأهداف، تقبل جود هذا القرار خلال المعسكر التدريبي الأخير، وقد بذل قصارى جهده وقدم أداءً على أعلى مستوى، مما أثبت استحقاقه لمكانه في الفريق".

وأوضح توخيل أن قوة بيلينجهام تكمن في القدرة على إيجاد المساحات وخلق الفرص، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك الشغف والتصميم على التسجيل، وهي الصفات التي أظهرها بوضوح مع ريال مدريد ويأمل المدرب الألماني أن يكررها مع المنتخب الإنجليزي.

