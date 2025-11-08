انضم الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم، اليوم السبت، إلى قائمة الاتحادات الأوروبية المحلية التي تطالب بتعليق مشاركة الكيان الصهيوني في مسابقات يويفا، سواءً على مستوى المنتخبات أو الأندية.

ويواصل العاملون في كرة القدم الأوروبية الضغط على يويفا من أجل استبعاد الكيان الصهيوني -على غرار ما حدث مع روسيا- عقابًا له على الجرائم التي مارسها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ما أدى إلى استشهاد ما يزيد عن 60 ألف فلسطيني بحسب إحصائية رسمية لهيئة الأمم المتحدة في أغسطس الماضي.

أيرلندا تطالب باستبعاد الكيان الصهيوني

تلقى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، مطالبات متزايدة خلال الأسابيع الأخيرة من أعضاء اللجنة التنفيذية، إضافة إلى بعض الاتحادات المحلية، من أجل استبعاد الكيان الصهيوني من مسابقات أوروبا.

وتشمل المطالبات التي أصبحت تحمل طابعًا رسميًا، استبعاد منتخب الكيان الصهيوني من تصفيات كأس العالم 2026، مع حرمان أنديته من المسابقات القارية.

ونشر الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم بيانًا رسميًا، أوضح فيه أنه بصدد تقديم طلب إلى يويفا من أجل تعليق مشاركة اتحاد كرة القدم في الكيان الصهيوني في مسابقات يويفا بسبب انتهاكه اللوائح، إذ تشمل الانتهاكات "تنظيم أندية داخل مستوطنان غير قانونية دون موافقة الاتحاد الفلسطيني" وكذلك "الفشل في تطبيق سياسة فعالة لمكافحة العنصرية".

وصوت الاجتماع الطارئ للاتحاد الأيرلندي لكرة القدم بـ74 صوتًا مقابل 7 ضد، من أجل استبعاد الكيان الصهيوني من المسابقات الأوروبية، منتخبات وأندية.

وكان جابرييلي جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، ناقش فكرة الانسحاب من مواجهة الكيان الصهيوني في تصفيات كأس العالم، قبل أن يتراجع، مبررًا ذلك بأن فيفا قد يعاقب الأزوري بالاستبعاد من المشاركة في مونديال 2026.

وفي النرويج، دعت ليسه كلافينس، رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم، أيضًا إلى استبعاد الكيان الصهيوني من تصفيات كأس العالم 2026، لكنها رفضت مبدأ مقاطعة المباراة المرتقبة بين المنتخبين، مع تشديدها على ضرورة توقيع عقوبات فورية.

جدير بالذكر أن الاتحاد التركي لكرة القدم قدم بالفعل طلبًا رسميًا من أجل استبعاد الكيان الصهيوني من يويفا.

يشار إلى أن الكيان الصهيوني انضم إلى يويفا عام 1994 بعد طرده من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.