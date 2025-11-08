أصبحت فرص المهاجم نيتس جراديشار في المشاركة أساسيًا مع منتخب سلوفينيا في أسبوع فيفا المقبل، أكبر، بعد إصابة مواطنه بنيامين سيسكو.

ويلعب كل من سيسكو وجراديشار في مركز المهاجم رقم 9، الأول يدافع عن شعار مانشستر يونايتد، والأخير يرتدي قميص النادي الأهلي.

إصابة سيسكو

عانى سيسكو من إصابة تبدو خطيرة أمام توتنهام هوتسبير، اليوم السبت.

وشارك سيسكو من مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد ضد توتنهام في الدقيقة 59، ثم حصل على فرصة تسجيل هدف حاسم في الموقعة التي انتهت (2-2)، لكنه سقط أرضًا قبل تسديد الكرة بعد تدخل من ميكي فان دي فين.

وكشف البرتغالي روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، إصابة سيسكو في الركبة.

وقال أموريم في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "أنا قلق بشأن إصابة سيسكو لأنها في الركبة.. لا أعرف مدى خطورتها ولا يمكنني التنبؤ أبدًا".

وأشارت سكاي سبورتس إلى أن سيسكو قد لا يشارك مع المنتخب السلوفيني في المباراتين المقبلتين في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بسبب الإصابة.

هل يحصل جراديشار على فرصة جديدة مع سلوفينيا؟

يظهر جراديشار للمرة الثانية على التوالي ضمن قائمة منتخب سلوفينيا، والثالثة في مسيرته مع كرة القدم.

وكان صاحب الـ23 عامًا عاد إلى قائمة سلوفينيا في معسكر أكتوبر الماضي، بعد أن استدعى لأول مرة في يناير 2024 قبل عام كامل من انضمامه إلى الأهلي.

وخاض جراديشار مباراتين فقط مع سلوفينيا، الأولى في يناير 2024 عندما سجل وديًا في مرمى الولايات المتحدة، والأخيرة ضد كوسوفو في تصفيات كأس العالم.

وشارك جراديشار 65 دقيقة ضد أمريكا ثم 63 دقيقة أمام كوسوفو، إذ يظل ضمن الخيارات الثانوية في قائمة المدرب ماتياز كيك لصالح آخرين مثل سيسكو.

ومع غياب سيسكو، قد يحصل جراديشار على فرصة جديدة مع منتخب سلوفينيا هذا الشهر.

ويخوض منتخب سلوفينيا مباراتين حاسمتين ضد كوسوفو والسويد في 15 و18 نوفمبر.

ويحتل منتخب سلوفينيا المركز الثالث في المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2026 برصيد 3 نقاط، وفارق 4 نقاط عن الوصيف كوسوفو، صاحب المركز المؤهل إلى الملحق الأوروبي.