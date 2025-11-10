المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم.. غموض موقف شلوتربيك من المشاركة مع منتخب ألمانيا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:37 م 10/11/2025
شلوتربيك

شلوتربيك

أكد يوليان ناجلسمان مدرب المنتخب الألماني، عدم تأكده من جاهزية المدافع نيكو شلوتربيك للمشاركة في آخر مباراتين حاسمتين بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم أمام لوكسمبورج وسلوفاكيا.

وتعرض شلوتربيك للإصابة خلال تعادل فريقه بوروسيا دورتموند بهدف لمثله مع مضيفه هامبورج يوم السبت الماضي في البوندسليجا.

وقال ناجلسمان في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين أن شلوتربيك عانى من تورم قدمه خلال الليل وأن الأمور لا تبدو جيدة.

وأشار المدرب إلى أن الجهاز الطبي للمنتخب الألماني من المقرر أن يقيم حالة اللعب ومدى قدرته على المشاركة مع الماكينات في تصفيات المونديال.

وتتصدر ألمانيا ترتيب المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن سلوفاكيا، وتحتاج للفوز على لوكسبمورج وسلوفاكيا لضمان التأهل المباشر لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتلتقي ألمانيا خارج ملعبها مع لوكسمبورج يوم 14 نوفمبر ثم تستضيف سلوفاكيا في لايبزج بعدها بـ3 أيام.

ويتصدر المنتخب الألماني المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن سلوفاكيا وسيحسم التأهل المباشر للمونديال ،الذي تستضيفه الولايات المتحدة والمكسيك وكندا العام القادم، في حال حقق الفوز بالمباراتين.

كما أن الفوز بالمباراتين سيجعل المنتخب الألماني على رأس مجموعات من المجموعات عند إجراء قرعة البطولة في 5 من الشهر القادم في واشنطن.

