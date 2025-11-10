المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
أزمة جديدة ولكن.. ماذا قالت صحف سلوفينيا عن إصابة جراديشار؟

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

04:34 م 10/11/2025
جراديشار

جراديشار بقميص منتخب سلوفينيا

اهتمت الصحف الرياضية في سلوفينيا بإصابة المهاجم نيتس جراديشار أثناء مباراة فوز الأهلي (2-0) على الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

وشارك جراديشار أساسيًا في تشكيل الأهلي قبل أن يغادر عند حدود الدقيقة 58.

صحف سلوفينيا تعلق على إصابة جراديشار

أصبحت أخبار جراديشار مهمة بالنسبة إلى الصحف السلوفينية، بعد أن بات صاحب الـ23 عامًا لاعبًا دوليًا في صفوف منتخب المدرب ماتياس كيك.

ويستعد منتخب سلوفينيا لخوض مباراتين حاسمتين في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 ضد كل من كوسوفو والسويد على الترتيب.

ويبقى وضع سلوفينيا معقدًا في تصفيات كأس العالم، إذ تحتاج إلى الفوز في المباراتين، مع انتظار تعثر كوسوفو لحجز مكان في الملحق الأوروبي.

وفيما يلي أبرز تعليقات الصحف السلوفينية عن إصابة جراديشار..

موقع 24ur.com.. جاهزية متوقعة

احتفى الموقع بفوز اللاعب نيتس جراديشار بكأس السوبر المصري مع النادي الأهلي، موضحًا أنه اضطر إلى المغادرة مصابًا عند حدود الدقيقة 58.

وكتب بشأن إصابة جراديشار: "خطورة إصابة لاعب المنتخب السلوفيني البالغ من العمر 23 عامًا غير معروفة بعد، لكن يعتقد أنها مجرد ضربة في الرأس، ومن المتوقع أن يكون جاهزًا للمشاركة في المباراتين المقبلتين".

وأوضح أن جراديشار سافر بالفعل إلى سلوفينيا من أجل الانضمام لمعسكر منتخب المدرب ماتياس كيك.

صحيفة siol.net.. أزمة جديدة لمنتخب سلوفينيا

سيطر القلق على الصحيفة السلوفينية التي كتبت: "كيك ليس مطمئنًا.. بعد إصابة سيسكو الذي قد لا يشارك في المباراتين المقبلتين، زادت الأمور تعقيدًا، حيث تعرض جراديشار أيضًا للإصابة".

وكان بنيامين سيسكو أصيب في الركبة خلال مباراة تعادل مانشستر يونايتد (2-2) مع توتنهام في الدوري الإنجليزي.

وعن جراديشار، أضافت: "تعرض مهاجم آخر للإصابة.. جراديشار ساعد الأهلي على الفوز بالسوبر المصري الخامس تواليًا أمام الغريم الزمالك، لكنه اضطر إلى ترك الملعب بسبب الإصابة".

مباراة سلوفينيا القادمة
الأهلي تصفيات كأس العالم سلوفينيا نيتس جراديشار

ما قبل المباراة
مصر

مصر

- -
إنجلترا

إنجلترا

2

منتخب مصر للناشئين يحتل صدارة مجموعته برصيد 4 نقاط، متفوقًا في فارق الأهداف على فنزويلا، كما أنه ضمن التأهل رسميًا إلى الدور الثاني دون النظر إلى نتيجة مباراة إنجلترا

تفاصيل المباراة