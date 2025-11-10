عقد المدرب جينارو جاتوزو، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الإثنين، قبل مواجهتي مولدوفا والنرويج ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

ويواجه منتخب إيطاليا نظيره مولدوفا الخميس المقبل، بينما يضرب أبناء كتيبة جاتوزو موعدًا مع النرويج الأحد القادم، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

تصريحات جاتوزو

أوضح جاتوزو أن فيدريكو كييزا طلب عدم المشاركة مع منتخب إيطاليا خلال معسكر نوفمبر، مؤكدًا على غياب ساندرو تونالي عن مواجهة النرويج نظرًا لكونه مهدد بالإيقاف.

وحرص جاتوزو على الإشادة بمدافع أرسنال ريكاردو كالافيوري، قائلًا: "هو ليس مجرد ظهير أيسر، بل يلعب في أكثر من مركز، هو يعرف كيف يقرأ المساحات ويتحرك بذكاء".

وأضاف: "إنه لاعب ذكي؛ يمكنه اللعب في أي مكان ظهير أيسر، قلب دفاع، أو لاعب وسط مركزي، ويستطيع فعل أي شيء".

ويحتل منتخب إيطاليا المركز الثاني في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، بفارق 3 نقاط خلف المتصدر النرويج بفارق الأهداف.