كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

0 3
17:45
إنجلترا

إنجلترا

كأس العالم تحت 17 عاما
زامبيا

زامبيا

1 1
16:45
البرازيل

البرازيل

كأس العالم تحت 17 عاما
كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

3 1
14:30
كوت ديفوار

كوت ديفوار

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

3 1
14:30
المكسيك

المكسيك

جاتوزو: كالافيوري يعرف كيف يقرأ المساحات.. ويمكنه اللعب في أي مركز

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

08:05 م 10/11/2025
جاتوزو مدرب منتخب إيطاليا

جينارو جاتوزو

عقد المدرب جينارو جاتوزو، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الإثنين، قبل مواجهتي مولدوفا والنرويج ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

ويواجه منتخب إيطاليا نظيره مولدوفا الخميس المقبل، بينما يضرب أبناء كتيبة جاتوزو موعدًا مع النرويج الأحد القادم، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

تصريحات جاتوزو

أوضح جاتوزو أن فيدريكو كييزا طلب عدم المشاركة مع منتخب إيطاليا خلال معسكر نوفمبر، مؤكدًا على غياب ساندرو تونالي عن مواجهة النرويج نظرًا لكونه مهدد بالإيقاف.

وحرص جاتوزو على الإشادة بمدافع أرسنال ريكاردو كالافيوري، قائلًا: "هو ليس مجرد ظهير أيسر، بل يلعب في أكثر من مركز، هو يعرف كيف يقرأ المساحات ويتحرك بذكاء".

وأضاف: "إنه لاعب ذكي؛ يمكنه اللعب في أي مكان ظهير أيسر، قلب دفاع، أو لاعب وسط مركزي، ويستطيع فعل أي شيء".

ويحتل منتخب إيطاليا المركز الثاني في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، بفارق 3 نقاط خلف المتصدر النرويج بفارق الأهداف.

تصفيات كأس العالم جينارو جاتوزو كييزا كالافيوري

