أعلن المنتخب السلوفيني، صباح اليوم الثلاثاء، استبعاد المهاجم بنيامين سيسكو من معسكر نوفمبر الذي يخوض فيه مباراتين حاسمتين في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب سلوفينيا بكل من كوسوفو والسويد على الترتيب، في آخر جولتين من تصفيات كأس العالم.

استبعاد سيسكو

كشف منتخب سلوفينيا عبر موقعه الرسمي أن سيسكو لن يتمكن من المشاركة مع فريق المدرب ماتياز كيك في المباراتين المقبلتين بتصفيات كأس العالم.

وأكد أن سيسكو سيبقى في مانشستر يونايتد من أجل الخضوع لمزيد من الفحوصات الطبية، والبدء في تلقي العلاج.

وأوضح أن يونايتد أرسل الوثائق الطبية التي تؤكد إصابة سيسكو، ما يتزامن مع تصريحات المدرب ماتياز كيك التي انتقد خلالها إدارة الشياطين الحمر.

وكان سيسكو أصيب في مباراة مانشستر يونايتد الأخيرة ضد توتنهام، عندما تعادل الفريقان (2-2) في الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

فرصة جراديشار مع منتخب سلوفينيا

تعرض جراديشار للإصابة في مباراته الماضية مع الأهلي ضد الزمالك، عندما شارك أساسيًا في الفوز بكأس السوبر المصري 2025.

وانضم جراديشار إلى معسكر سلوفينيا، فيما لم يصدر المنتخب أي بيانات بشأن إصابته في الوقت الذي أكدت خلاله تقارير سلوفينية أن اللاعب في أتم الجاهزية البدنية لخوض المباراتين الحاسمتين في تصفيات كأس العالم.

ويمثل غياب سيسكو فرصة مثالية لجراديشار من أجل قيادة هجوم المنتخب السلوفيني ضد كوسوفو والسويد.

ويملك جراديشار مباراتين دوليتين فقط مع المنتخب السلوفيني، الأولى في يناير 2024 ضد الولايات المتحدة، حيث سجل هدفًا وديًا، والأخيرة في أكتوبر الماضي 2025 أمام كوسوفو.