يملك المنتخب السلوفيني الذي يضم بين صفوفه اللاعب نيتس جراديشار، مهاجم الأهلي، فرصة ضعيفة في التأهل إلى كأس العالم 2026.

ويقع منتخب سلوفينيا ضمن المجموعة الثانية في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 إلى جانب سويسرا وكوسوفو والسويد.

جراديشار مع منتخب سلوفينيا

انضم جراديشار إلى قائمة منتخب سلوفينيا في تصفيات كأس العالم هذا الشهر.

ويظهر صاحب الـ23 عامًا مع المنتخب السلوفيني للمرة الثالثة في مسيرته مع كرة القدم، والثانية على التوالي، بعد أن شارك الشهر الماضي في لقاء التعادل (0-0) مع كوسوفو.

ويملك جراديشار مباراتين دوليتين فقط مع سلوفينيا، سجل خلالها هدفًا وحيدًا، عندما هز شباك الولايات المتحدة في مباراة ودية أقيمت في يناير 2024.

ويأمل جراديشار في مساعدة سلوفينيا على التأهل لكأس العالم 2026، خاصة مع إصابة المهاجم الرئيسي بنيامين سيسكو الذي لن يتمكن من المشاركة في أسبوع فيفا الجاري.

تصفيات أوروبا

يتنافس 54 منتخبًا في قارة أوروبا على الصعود إلى كأس العالم.

وفي التصفيات الأوروبية، تم تقسيم المنتخبات إلى 12 مجموعة، بعضها يضم 4 فرق والبعض الآخر يضم 5 فرق، على أن يصعد المتصدر بعد خوض المباريات بنظام الذهاب والإياب، مباشرة، إلى كأس العالم 2026.

وتتصارع المنتخبات التي احتلت وصافة المجموعة في تصفيات أوروبا لكأس العالم على 4 مقاعد متبقية، يضاف إليها 4 منتخبات أخرى من الفائزة بمجموعاتها في دوري الأمم الأوروبية، ليشارك 16 منتخبًا في الملحق القاري.

وتوزع المنتخبات الـ16 المتأهلة إلى الملحق الأوروبي لكأس العالم في 4 طرق أو مسارات، كل منها مكون من مباراتين فقط، نصف نهائي ثم نهائي بنظام المباراة الواحدة، وليس ذهابًا وإيابًا.

ويتأهل المنتخب الفائز في كل مسار من المسارات الأربعة إلى كأس العالم 2026.

حسابات تأهل سلوفينيا إلى كأس العالم

تتبقى مباراتان فقط لسلوفينيا في تصفيات كأس العالم 2026، تواجه فيها كوسوفو والسويد على الترتيب، 15 و18 نوفمبر.

ويحتل منتخب سلوفينيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، خلف سويسرا (10 نقاط)، كوسوفو (7 نقاط)، بينما تتقدم في ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم على السويد (نقطة وحيدة)

ولا يملك المنتخب السلوفيني فرصة التأهل المباشر إلى كأس العالم، كما لا يمكنه الصعود إلى الملحق الأوروبي عبر المقاعد الـ4 المخصصة للمنتخبات الفائزة بمجموعاتها في الأمم الأوروبية.

ويعني ذلك أن فرصة سلوفينيا الوحيدة في الصعود لكأس العالم هي احتلال المركز الثاني من أجل المشاركة في الملحق الأوروبي.

ويحتاج منتخب سلوفينيا إلى الفوز أولًا على كوسوفو والسويد تواليًا من أجل بلوغ النقطة الـ9، لكن ذلك لن يكون كافيًا.

وينتظر المنتخب السلوفيني بعد ذلك، تعثر كوسوفو أمام سويسرا سواءً بالتعادل أو الخسارة، من أجل ضمان الوصافة.