أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن استبعاد لامين يامال، نجم برشلونة الشاب، من معسكر منتخب إسبانيا للتوقف الدولي بشهر نوفمبر الحالي، موجها انتقادا إلى النادي الكتالوني لقيامه بإجراء طبي مع اللاعب دون تنسيق بين الطرفين.

وأعلن لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، يوم الجمعة الماضي، قائمة منتخب إسبانيا لتوقف نوفمبر، وشهدت عودة لامين يامال بعد استبعاده من قائمة معسكر أكتوبر الماضي للإصابة.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان رسمي اليوم الثلاثاء: "تود الخدمات الطبية في الاتحاد الإسباني أن تعبر عن دهشتها وانزعاجها بعد أن علمت في الساعة 1:47 ظهرا يوم الإثنين 10 نوفمبر، يوم بدء المعسكر التدريبي الرسمي مع المنتخب الوطني، أن اللاعب لامين يامال قد خضع لعملية بالترددات الراديوية الغازية لعلاج انزعاجه في العانة في نفس الصباح".

وأوضح: "تم تنفيذ هذا الإجراء دون اتصال مسبق مع الطاقم الطبي للمنتخب الوطني، مع معرفة تفاصيله فقط من خلال تقرير تم استلامه في الساعة 22:40 مساء أمس، والذي يشير إلى التوصية الطبية بالراحة لمدة 7-10 أيام".

وأضاف: "في ضوء هذا الموقف، ولإعطاء الأولوية لصحة وسلامة ورفاهية اللاعب في جميع الأوقات، اتخذ الاتحاد الإسباني لكرة القدم قرارا بإعفاء لامين من هذا المعسكر".

وأتم: "نحن واثقون من قدرته على التطور بشكل إيجابي ونتمنى له الشفاء العاجل والكامل".

ونشب خلاف في وقت سابق بين برشلونة ومنتخب إسبانيا، إذ حمل النادي ومدربه هانز فليك "لاروخا" مسؤولية إصابة لامين في توقف سبتمبر الماضي، بسبب الأحمال الزائدة.

جدير بالذكر أن المنتخب الإسباني يلتقي مع جورجيا وتركيا يومي 15 و18 نوفمبر الحالي، في تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026.