اكتشاف توخيل.. تقارير تكشف بديل جويهي في منتخب إنجلترا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:48 م 11/11/2025
جويهي

استبعاد جويهي من معسكر إنجلترا

استقر المدرب الألماني توماس توخيل على بديل اللاعب مارك جويهي في قائمة منتخب إنجلترا، بحسب ما ذكرت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء.

ويخوض المنتخب الإنجليزي آخر مباراتين له في تصفيات كأس العالم 2026 ضد ألبانيا وصربيا على الترتيب.

يشار إلى أن إنجلترا أول منتخب أوروبي يتأهل لكأس العالم.

بديل جويهي في إنجلترا

أصيب جويهي خلال مباراة كريستال بالاس ضد ألكمار في دوري المؤتمر الأوروبي.

وذكرت شبكة BBC البريطانية أن توخيل قرر استدعاء اللاعب تريفوه تشالوباه إلى معسكر منتخب إنجلترا بدلًا من جويهي، في انتظار الإعلان الرسمي.

المدافع صاحب الـ26 عامًا سبق له الانضمام إلى منتخب إنجلترا في مناسبة وحيدة، كانت تحت قيادة توخيل.

وكان توخيل أول من منح تشالوباه فرصة المشاركة مع الفريق الأول لتشيلسي عام 2021، عندما كان مدربًا له.

وأبدى توخيل إعجابه بما يقدمه تشالوباه هذا الموسم، إذ قال في سبتمبر الماضي بأن اللاعب "غير محظوظ" بعد أن تعرض لإصابة حرمته من البقاء في معسكر المنتخب الإنجليزي.

يشار إلى أن تشالوباه أصبح لاعبًا أساسيًا في تشكيل تشيلسي هذا الموسم، بعدما غاب عن 4 مباريات فقط في جميع المسابقات الرسمية.

مباراة إنجلترا القادمة
تصفيات كأس العالم إنجلترا توماس توخيل

