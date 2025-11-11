لاعب رايو فاييكانو يعوض لامين يامال في منتخب إسبانيا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن تعديل جديد في قائمة منتخب إسبانيا لتوقف نوفمبر، باستدعاء خورخي دي فروتوس لاعب رايو فاييكانو، بعد استبعاد لامين يامال، نجم برشلونة الشاب.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد أعلن عن استبعاد لامين يامال، نجم برشلونة الشاب، من معسكر نوفمبر الحالي، موجها انتقادا إلى النادي الكتالوني لقيامه بإجراء طبي مع اللاعب دون تنسيق بين الطرفين. طالع التفاصيل من هنا

وبعد استبعاد لامين، نشر الاتحاد الإسباني بيانا مقتضبا جاء فيه: "استدعى لويس دي لا فوينتي (مدرب المنتخب) خورخي دي فروتوس لخوض آخر مباراتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026".

جدير بالذكر أن المنتخب الإسباني يلتقي مع جورجيا وتركيا يومي 15 و18 نوفمبر الحالي، في ختام المرحلة الأولى من تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026.

وسبق أن شارك دي فروتوس في مباراة واحدة مع المنتخب الإسباني، وذلك أمام تركيا في التصفيات الأوروبية في شهر سبتمبر الماضي، بينما غاب عن معسكر أكتوبر.

