"وضع غير طبيعي".. مدرب إسبانيا يعلق على الاستبعاد المفاجئ للامين يامال

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:40 م 11/11/2025
لويس دي لا فوينتي ولامين يامال

لويس دي لا فوينتي ولامين يامال

علق لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، على قراره باستبعاد لامين يامال من معسكر "لاروخا" في التوقف الدولي لشهر نوفمبر الحالي، مشيرا إلى أن هذا يضعه في "وضع غير طبيعي لم يعشه من قبل".

وبشكل مفاجئ، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن استبعاد لامين يامال، نجم برشلونة الشاب، من معسكر إسبانيا لتوقف نوفمبر، موجها انتقادا إلى النادي الكتالوني لقيامه بإجراء طبي مع اللاعب دون تنسيق بين الطرفين. طالع التفاصيل من هنا

وقال دي لا فوينتي في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إسبانيا": "بالطبع فوجئت، عندما لا تعرف شيئا عن الأمر، ولا تعرف أي تفاصيل، ثم يخبرك أحدهم، تُفاجأ، خاصة مع وجود مشكلة طبية".

وأضاف: "هناك إجراءات تُجرى خارج الاتحاد، هذا هو الواقع، وعلينا تقبّله، لكن هذا وضع غير طبيعي، لم أرَ موقفا كهذا من قبل، لا أعتقد أنه طبيعي".

لاعب رايو فاييكانو يعوض لامين يامال في منتخب إسبانيا

ونشب خلاف في وقت سابق بين برشلونة ومنتخب إسبانيا، إذ حمل النادي ومدربه هانز فليك "لاروخا" مسؤولية إصابة لامين في توقف سبتمبر الماضي، بسبب الأحمال الزائدة.

وفي توقف أكتوبر الشهر الماضي، تم استدعاء لامين مجددا للمنتخب، قبل أن يتم استبعاده بعدما أعلن برشلونة خضوعه لعملية جراحية.

جدير بالذكر أن المنتخب الإسباني يلتقي مع جورجيا وتركيا يومي 15 و18 نوفمبر الحالي، في تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026.

برشلونة لامين يامال منتخب إسبانيا

