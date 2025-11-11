أثار غياب فيديريكو كييزا عن قائمة المنتخب الإيطالي في التوقف الدولي الأخير العديد من علامات الاستفهام، خاصة بعد رفضه تلبية الدعوة، لكن خلفيات القرار تختلف تمامًا عن تلك التي صاحبت رفض فرانشيسكو أتشيربي للانضمام إلى "الآتزوري" قبل أشهر.

كييزا يختار الغياب من أجل الجاهزية

أوضح جينارو جاتوزو، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، في مؤتمر صحفي أمس، أنه يحترم قرار جناح ليفربول، مؤكدًا: "سأكون سعيدًا بإعادة كييزا للفريق، لكن عليّ أن أحترم ما يقوله اللاعب".

ووفقًا لتقارير إيطالية أبرزها "football-italia"، يرى كييزا أن مشاركته في الوقت الحالي قد تضر بالمنتخب أكثر مما تفيده، حيث لا يزال يبحث عن استعادة لياقته البدنية الكاملة بعد موسم مضغوط في إنجلترا، خاض خلاله 12 مباراة مع ليفربول، سجل خلالها هدفين وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا شدد على أنه لا يريد شغل مكان في القائمة بينما يمكن منح الفرصة للاعب آخر جاهز بدنيًا.

موقف أتشيربي مختلف تمامًا

أما رفض فرانشيسكو أتشيربي، مدافع إنتر ميلان، لدعوة المنتخب الإيطالي سابقًا فكان له طابع شخصي أكثر.

فقد شعر اللاعب بعدم الاحترام من الجهاز الفني السابق بقيادة لوتشيانو سباليتي، بعدما طلب منه الانضمام فقط لتغطية غيابات الدفاع في مباراتين، مع إبلاغه بأنه خارج خطط المنتخب المستقبلية.

ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم - أوروبا