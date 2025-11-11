المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
غياب كوندي وكامافينجا عن تدريبات منتخب فرنسا قبل مواجهة أوكرانيا

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:08 م 11/11/2025
كوندي

كوندي - لاعب منتخب فرنسا

غاب الثنائي جول كوندي وإدوارد كامافينجا، لاعبا برشلونة وريال مدريد، عن تدريبات المنتخب الفرنسي التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، استعدادا لمباراة أوكرانيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وغادر الثنائي كوندي وكامافينجا التدريبات الجماعية، واكتفيا بالجري البدني فقط، وباستثناء ذلك شارك جميع اللاعبين في التدريبات بشكل طبيعي.

ويتواجد منتخب فرنسا ضمن المجموعة الرابعة في التصفيات الأوروبية للمونديال، إلى جانب أوكرانيا، آيسلندا وأذربيجان.

ويستضيف المنتخب الفرنسي نظيره الأوكراني، يوم الخميس 12 من نوفمبر، في الجولة الخامسة من تصفيات أوروبا لكأس العالم.

وتتطير بعثة الديوك من أجل مواجهة أذربيجان، على ملعب الأخير، يوم الأحد 16 من الشهر الجاري، في الجولة السادسة من التصفيات.

ترتيب مجموعة فرنسا في تصفيات المونديال

1- فرنسا - 10 نقاط - 4 جولات

2- أوكرانيا - 7 نقاط - 4 جولات

3- آيسلندا - 4 نقاط - 4 جولات

4- آذربيجان - نقطة وحيدة - 4 جولات

