بعد السوبر.. جراديشار ينضم لتدريبات سلوفينيا بحثًا عن بطاقة المونديال (صور)

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:30 م 11/11/2025
جراديشار

نييتس جراديشار مهاجم النادي الأهلي

شهدت تدريبات منتخب سلوفينيا مشاركة نييتس جراديشار، مهاجم النادي الأهلي، ضمن استعدادات الفريق لخوض مباراتين حاسمتين في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 أمام كل من كوسوفو والسويد.

جراديشار يشارك في معسكر سلوفينيا

ويأتي انضمام جراديشار بعد أيام قليلة من مشاركته في نهائي كأس السوبر المصري، الذي فاز فيه الأهلي على الزمالك بهدفين دون رد، حيث شارك أساسيًا قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 58 بسبب إصابة خفيفة.

ويواجه المنتخب السلوفيني وضعًا معقدًا في المجموعة الثانية التي تضم سويسرا وكوسوفو والسويد، إذ يحتاج إلى تحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين، مع انتظار تعثر كوسوفو، من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الملحق الأوروبي.

وجاء استدعاء جراديشار (23 عامًا) لصفوف المنتخب للمرة الثالثة في مسيرته الدولية، والثانية على التوالي، بعد مشاركته في لقاء الشهر الماضي أمام كوسوفو، والذي انتهى بالتعادل السلبي.

وسبق لمهاجم الأهلي أن خاض مباراتين دوليتين بقميص سلوفينيا، سجل خلالهما هدفًا واحدًا في مرمى الولايات المتحدة خلال مباراة ودية أُقيمت في يناير 2024.

وتأتي عودة جراديشار في توقيت مهم للمنتخب السلوفيني في ظل إصابة المهاجم الأساسي بنيامين سيسكو، وهو ما يمنحه فرصة أكبر للظهور والمساهمة في قيادة الخط الهجومي.

كيف يمكن أن نشاهد جراديشار في كأس العالم 2026؟

مباراة سلوفينيا القادمة
الأهلي الأهلي والزمالك كأس السوبر المصري تصفيات كأس العالم 2026 نييتس جراديشار منتخب سلوفينيا

