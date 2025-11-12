تصفيات كأس العالم.. 26 منتخبا يلاحقون 11 مقعدا أوروبيا

وصلت المرحلة الحالية من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 لنهايتها، التي يكتمل معها المتأهلون بشكل مباشر للنهائيات.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 العام المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، لتصبح النسخة الأولى التي تقام في 3 دول، وهي الأولى أيضا بمشاركة 48 منتخبا.

وبعد زيادة عدد المشاركين في نهائيات كأس العالم، ارتفع عدد المقاعد المخصصة لمنتخبات أوروبا من 13 إلى 16 مقعدا.

ما هو نظام تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026؟

تتنافس منتخبات القارة العجوز في 12 مجموعة، تضم كل منها 4 أو 5 منتخبات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة للمونديال، وهو ما يعني 12 مقعدا مباشرا.

المقاعد الـ4 المتبقية سيتم تحديدها في ملحق يقام في مارس 2026، ويشارك فيه 16 منتخبا، وهم المنتخبات الـ12 التي تحتل وصافة المجموعات في المرحلة الأولى من التصفيات، بجانب أعلى 4 منتخبات ترتيبا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، والتي لم تتأهل مباشرة للمونديال.

منتخبات أوروبا تلاحق بطاقات التأهل المباشر للمونديال

تقام في فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر الحالي آخر جولتين في المرحلة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة أوروبا.

وحتى الآن ضمن منتخب وحيد تأهله المباشر لمونديال 2026 عن القارة العجوز، وهو المنتخب الإنجليزي، وبالتالي يتحدد 11 متأهلا في الجولتين المقبلتين.

ويتنافس 26 منتخبا في المجموعات الـ12 على بطاقات التأهل المباشر، وهم كالتالي:

المجموعة الأولى: ألمانيا وسلوفاكيا وأيرلندا الشمالية.

المجموعة الثانية: سويسرا وكوسوفو.

المجموعة الثالثة: الدنمارك واسكتلندا.

المجموعة الرابعة: فرنسا وأوكرانيا وأيسلندا.

المجموعة الخامسة: إسبانيا وتركيا.

المجموعة السادسة: البرتغال والمجر وأيرلندا.

المجموعة السابعة: هولندا وبولندا.

المجموعة الثامنة: النمسا والبوسنة ورومانيا.

المجموعة التاسعة: النرويج وإيطاليا.

المجموعة العاشرة: بلجيكا ومقدونيا الشمالية.

المجموعة 12: كرواتيا والتشيك.

