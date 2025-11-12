المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رغم تحسن حالته.. شلوتربيك يواصل الغياب عن تدريبات منتخب ألمانيا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:02 م 12/11/2025
أصبح من غير المرجح مشاركة المدافع نيكو شلوتربيك مع المنتخب الألماني في مباراته أمام لوكسمبورج المقرر إقامتها بعد غد الجمعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 بعدما غاب عن حصة تدريبية أخرى.

وغاب مدافع بوروسيا دورتموند عن مران اليوم الأربعاء في فولفسبورج بسبب الإصابة في القدم التي تعرض لها في المباراة التي تعادل فيها فريقه مع هامبورج 1-1 قبل أيام.

وذكر الاتحاد الألماني لكرة القدم أنه رغم تحسن حالة اللاعب بشكل ملحوظ، فإنه لا يزال غير قادر على المشاركة في التدريبات.

وكان يوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني، يتوقع أن يتواجد شلوتربيك في التشكيل الأساسي أمام لوكسمبورج، وأمام سلوفاكيا يوم الإثنين المقبل، ولهذا لم يقم باستدعاء بديل له.

وفي حال لم يتمكن شلوتربيك من المشاركة، فمن المتوقع أن يبدأ زميله بفريق دورتموند فالديمار أنتون في مركز قلب الدفاع بجوار جوناثان تاه.

ويتصدر المنتخب الألماني المجموعة الأولى بفارق الأهداف أمام سلوفاكيا وبالتأكيد سيحسم صدارة المجموعة وسيتأهل مباشرة لمونديال 2026 في أمريكا كندا والمكسيك في حال الفوز بالمباراتين.

كما أن الفوز في المباراتين سيجعل المنتخب الألماني يضمن مكانا في المستوى الأول في قرعة كأس العالم التي ستقام يوم 5 ديسمبر في واشنطن، كواحد من أفضل 9 منتخبات في التصنيف العالمي الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بجانب منتخبات الدول الثلاث المنظمة.

 

