وجه جينارو جاتوزو، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، وجيانلويجي بوفون، رئيس الوفد، رسالة قوية إلى لاعبي "الآزوري"، شددا فيها على ضرورة وضع مصلحة المنتخب فوق كل اعتبار، خاصة في ظل المساعي الجادة للتأهل إلى كأس العالم 2026.

بوفون وجاتوزو يشعلان معسكر إيطاليا برسالة حماسية

ووفقًا لصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، فإن جاتوزو وبوفون طالبا اللاعبين خلال تجمع كوفيرتشانو بضرورة إعطاء الأولوية للمشاركة مع المنتخب الوطني، حتى وإن لم يكونوا في كامل جاهزيتهم البدنية، مؤكدين أن "التأهل للمونديال يجب أن يكون هدفًا وطنيًا لا يقل أهمية عن أي التزامات مع الأندية".

وأوضح الثنائي أن روح الالتزام بالمنتخب كانت أمرًا بديهيًا في جيلهم كلاعبين، رغم محاولات بعض الأندية آنذاك إراحة نجومها خلال فترات التوقف الدولي، مشيرين إلى أن الانتماء للمنتخب كان "أمراً لا يقبل النقاش".

ويأتي هذا التوجه الجديد بعد فترة من نهج لوتشيانو سباليتي، حيث كان يسمح للاعبين غير الجاهزين تمامًا بالبقاء مع أنديتهم لاستعادة لياقتهم، لكن جاتوزو شدد على ضرورة حضور أي لاعب يتم استدعاؤه إلى المعسكر، بغض النظر عن حالته البدنية.

كالافيوري يلبي نداء الآزوري متحديًا أرسنال

ورغم رغبة نادي أرسنال في بقاء مدافعه ريكاردو كالافيوري في لندن للتعافي من إصابة في الورك، أصر اللاعب على الانضمام إلى معسكر المنتخب، مقتديًا برسالة جاتوزو وبوفون.

ومن المنتظر أن يغيب كالافيوري عن مواجهة مولدوفا الخميس المقبل، إلا أن حضوره يعكس التزامه الكامل تجاه المنتخب.

وتسعى إيطاليا إلى العودة للمشاركة في كأس العالم بعد غيابها عن آخر نسختين، حيث من المرجح أن تخوض الأدوار الإقصائية في مارس المقبل لضمان تأهلها إلى مونديال الولايات المتحدة والمكسيك وكندا 2026.

