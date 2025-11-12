المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
تونس

تونس

- -
18:45
موريتانيا

موريتانيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"الحضور إلزامي للجميع".. رسالة صارمة من بوفون وجاتوزو للاعبي إيطاليا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:29 م 12/11/2025
جاتوزو مدرب منتخب إيطاليا

جينارو جاتوزو المدير الفني لمنتخب إيطاليا

وجه جينارو جاتوزو، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، وجيانلويجي بوفون، رئيس الوفد، رسالة قوية إلى لاعبي "الآزوري"، شددا فيها على ضرورة وضع مصلحة المنتخب فوق كل اعتبار، خاصة في ظل المساعي الجادة للتأهل إلى كأس العالم 2026.

بوفون وجاتوزو يشعلان معسكر إيطاليا برسالة حماسية

ووفقًا لصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، فإن جاتوزو وبوفون طالبا اللاعبين خلال تجمع كوفيرتشانو بضرورة إعطاء الأولوية للمشاركة مع المنتخب الوطني، حتى وإن لم يكونوا في كامل جاهزيتهم البدنية، مؤكدين أن "التأهل للمونديال يجب أن يكون هدفًا وطنيًا لا يقل أهمية عن أي التزامات مع الأندية".

وأوضح الثنائي أن روح الالتزام بالمنتخب كانت أمرًا بديهيًا في جيلهم كلاعبين، رغم محاولات بعض الأندية آنذاك إراحة نجومها خلال فترات التوقف الدولي، مشيرين إلى أن الانتماء للمنتخب كان "أمراً لا يقبل النقاش".

ويأتي هذا التوجه الجديد بعد فترة من نهج لوتشيانو سباليتي، حيث كان يسمح للاعبين غير الجاهزين تمامًا بالبقاء مع أنديتهم لاستعادة لياقتهم، لكن جاتوزو شدد على ضرورة حضور أي لاعب يتم استدعاؤه إلى المعسكر، بغض النظر عن حالته البدنية.

كالافيوري يلبي نداء الآزوري متحديًا أرسنال

ورغم رغبة نادي أرسنال في بقاء مدافعه ريكاردو كالافيوري في لندن للتعافي من إصابة في الورك، أصر اللاعب على الانضمام إلى معسكر المنتخب، مقتديًا برسالة جاتوزو وبوفون.

ومن المنتظر أن يغيب كالافيوري عن مواجهة مولدوفا الخميس المقبل، إلا أن حضوره يعكس التزامه الكامل تجاه المنتخب.

وتسعى إيطاليا إلى العودة للمشاركة في كأس العالم بعد غيابها عن آخر نسختين، حيث من المرجح أن تخوض الأدوار الإقصائية في مارس المقبل لضمان تأهلها إلى مونديال الولايات المتحدة والمكسيك وكندا 2026.

للاطلاع على نتائج مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم، اضغط هنا.

مباراة إيطاليا القادمة
أرسنال منتخب إيطاليا جاتوزو بوفون سباليتي تصفيات كأس العالم 2026 ريكاردو كالافيوري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026