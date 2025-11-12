طالب ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا فريقه بالتركيز وتحقيق هدف التأهل لنهائيات كأس العالم عندما يستضيف أوكرانيا.

ويلتقي منتخب فرنسا مع أوكرانيا في تمام 9:45 مساء غدٍ الخميس ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتتصدر فرنسا جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط وبفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه أوكرانيا، قبل الجولة الأخيرة من التصفيات.

وسوف يصعد منتخب فرنسا مباشرة للمونديال المقبل حال فوزه على أوكرانيا.

ويريد ديشامب من الجميع التركيز على المباراة الحاسمة في التصفيات في ملعب حديقة الأمراء لتحقيق الهدف المنشود.

وقال مدرب فرنسا في مؤتمر صحفي: "كل مباراة تجربة تعليمية، وبعض المباريات حاسمة لأسباب مختلفة".

وأضاف: "نحن ندرك أهمية المباراة المقبلة لأنها ربما تضمن لنا الصعود.. نريد تحقيق هدفنا غدا".

وأشار المدرب الفرنسي، الذي سوف يغيب عنه المهاجم راندال كولو مواني، بالإضافة إلى عثمان ديمبيلي وديزيريه دويه: "ما حدث في السابق لا يهمني، الأهم هو ما سوف يحدث اليوم وغدا".

وأكمل: "لدينا مباراة في حديقة الأمراء ضد أوكرانيا، إنه عام 2025، وهدفنا هو التأهل مجددا، ينبغي علينا أن نستغل اللحظة الحالية، وأن نستمتع بها قبل كل شيء، لم انظر إلى الوراء مطلقا، والقصة التي ستكتب غدا".