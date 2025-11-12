المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
حال تأهل الديوك لكأس العالم.. مباراة ودية مرتقبة بين فرنسا والبرازيل

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:19 م 12/11/2025
فرنسا والبرازيل

فرنسا قد تواجه البرازيل في مارس

تواصل الاتحادان الفرنسي والبرازيلي لكرة القدم التحضيرات لتنظيم مباراة ودية بين المنتخبين، والتي من المقرر أن تُقام في 28 مارس المقبل بمدينة بوسطن الأمريكية، وفقًا لتأكيد قناة Canal+.

ويظل الشرط الوحيد قبل الإعلان الرسمي عن المباراة هو تأهل المنتخب الفرنسي لكأس العالم 2026.

فرنسا على أعتاب التأهل وكرة ودية قبل المونديال

قد يحصل منتخب فرنسا على بطاقة التأهل غدًا خلال استضافته لأوكرانيا على ملعب بارك دي برانس، حيث يحتاج الفوز لتأكيد مشاركته في النهائيات.

وتأتي المباراة الودية ضد البرازيل قبل أشهر قليلة من انطلاق كأس العالم، ما يمثل فرصة للفريق الفرنسي لاستعادة جاهزيته واختبار عناصره قبل البطولة الكبرى.

استعدادات تاريخية قبل لقاء طويل الانتظار

لم يلتق المنتخب الفرنسي بالبرازيل منذ مارس 2015 في مباراة ودية على ملعب فرنسا، انتهت بفوز السيليساو بنتيجة 3-1.

