جاتوزو: دوناروما لن يشارك أمام مولدوفا.. ونريد أن نرى إيطاليا في كأس العالم

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:01 م 12/11/2025
جاتوزو يغادر مارسيليا

جينارو جاتوزو

تحدث جينارو جاتوزو، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، عن مواجهة مولدوفا والتي ستقام ضمن تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

ويواجه منتخب إيطاليا نظيره مولدوفا، في الجولة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة التاسعة، قبل أن يستضيف الآزوري منافسه النرويج، يوم الأحد، على ملعب سان سيرو.

وقال جاتوزو، في تصريحات أدلى بها عبر المؤتمر الصحفي: "حين فزنا بنتيجة (3-1) مع أريجو ساكي، يجب أن نُظهر احترامًا كبيرًا لمولدوفا، فالناس ما زالوا يتذكرون نتيجة (11-1) أمام النرويج، لكنها كانت مباراة استثنائية".

وأضاف: "أؤكد أن هناك تغييرات كثيرة، لكنها ليست لمجرد التدوير، بل لأنني أؤمن بلاعبي فريقي، لقد استحقوا هذه الفرصة بسبب روحهم في التدريبات هذا الأسبوع، وليست مجرد مشاركة شكلية".

وأكمل: "فيكاريو سيكون في حراسة المرمى بدلاً من دوناروما، أما ماتيو جابيا فلن يبدأ أساسيًا، لكنه سيحصل على بعض الدقائق".

وواصل: "الرياضة تثير المشاعر عندما ترى شخصًا يحمل علم بلاده، أشعر بالفخر عندما أسمع أن 6 أو 7 ملايين شخص يشاهدون مباريات المنتخب، نريد أن نجعل الناس يعشقون هذا الفريق".

وأتم: "حب القميص هو الشيء الذي لا يجب أن نفتقده أبدًا، وهو ما أشعر به عندما ألتقي الجماهير في كل ملعب، ويجب على اللاعبين أن يشعروا به أيضًا، كلنا نريد أن نرى إيطاليا في كأس العالم".

كأس العالم منتخب إيطاليا جينارو جاتوزو

