
رونالدو لجمهور أيرلندا: لا أريد صيحات استهجان ضدي.. وسأحاول أن أكون رجلًا صالحًا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:35 م 12/11/2025
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

توقع كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال أن يتعرض لصيحات استهجان خلال مواجهة أيرلندا، غدًا الخميس، في تصفيات كأس العالم 2026.

ويحل منتخب البرتغال ضيفًا على أيرلندا في العاشرة إلا الربع مساء غدٍ الخميس في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتحتاج البرتغال للفوز على أيرلندا لحسم التأهل إلى كأس العالم بشكل رسمي.

للتعرف على جدول ترتيب تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم اضغط هنا

وقال رونالدو في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "أنا معجب جدًا بالجماهير هنا في أيرلندا، الدعم الذي يقدمونه للمنتخب الوطني رائع، بالنسبة لي، إنه لمن دواعي سروري أن أعود وألعب هنا مرة أخرى".

وأضاف: "بالطبع، سيكون الأمر صعبًا، آمل ألا يُطلقوا عليّ صيحات استهجان كثيرة غدًا، أقسم أنني سأحاول أن أكون رجلًا صالحًا".

وأكمل: "لكن بالطبع، أقوم بعملي، أحاول الفوز بالمباراة وأحاول التسجيل لمساعدة فريقي، أنا متأكد من أن المباراة ستكون صعبة".

وتابع: "إنهم فريق جيد، لذا نحن مستعدون، أعتقد أن البرتغال ستقدم مباراة جيدة وسنسعى للفوز بالمباراة".

أيرلندا كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال كأس العالم 2026

