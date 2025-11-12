المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
منتقدًا سيميوني.. جاتوزو يشيد بمستوى ديماركو

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:46 م 12/11/2025
ديماركو

فيديريكو ديماركو

أشاد جينارو جاتوزو، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، بلاعبه فيديريكو ديماركو، مظهرًا بعض الانتقادات لمدرب إنتر السابق والهلال الحالي، سيموني إنزاجي.

ويواجه منتخب إيطاليا نظيره مولدوفا، في الجولة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة التاسعة، قبل أن يستضيف الآزوري منافسه النرويج، يوم الأحد، على ملعب سان سيرو.

وقال جاتوزو، مدرب منتخب إيطاليا، في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي: "كان هناك اعتقادًا سائدًا بأن ديماركو لا يمكنه اللعب أكثر من 60 أو 65 دقيقة، في المباراة".

وأضاف: "ديماركو عمل بجد من أجل التخلص من تلك الصورة، وقدم مستويات قوية جدًا خلال الفترة الأخيرة".

وأكد جاتوزو في نهاية حديثه عن ديماركو، أنه سيمنح اللاعب الراحة من المباراة بعد أن اختاره ضمن المجموعة المستبعدة من بداية اللقاء.

جدير بالذكر أن سيموني إنزاجي، حينما كان مدربًا لفريق إنتر كان يستبدل ديماركو بشكل مستمر في مباريات النيراتزوري، خاصة في الأوقات التي حمل خلالها بطاقات صفراء.

مباراة إيطاليا القادمة
جينارو جاتوزو سيميوني إنزاجي فيديريكو دي ماركو

