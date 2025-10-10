ليكيب: استدعاء تورام واستبعاد كامافينجا من منتخب فرنسا

كشفت تقارير صحفية مساء الأربعاء، عن قرار المنتخب الفرنسي باستبعاد إدوارد كامافينجا، لاعب ريال مدريد من معسكر منتخب بلاده بسبب عدم مشاركته في التدريبات حتى الآن.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة أوكرانيا مساء الخميس في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم، ثم يلتقي مع منتخب أذربيجان يوم الأحد المقبل.

وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إلى أن منتخب فرنسا بقيادة ديدييه ديشامب، قرر انضمام خيفرين تورام لاعب وسط يوفنتوس.

وأضافت أن هناك شكوك حول مشاركة إدواردو كامافينجا في مباراتي أوكرانيا وأذربيجان في تصفيات كأس العالم 2026، وبالتالي القرار الأقرب حتى الآن هو استبعاده.

ومن المقرر أن ينضم خيفرين تورام يوم الخميس، ليصبح اللاعب الخامس والعشرين في القائمة.

وقد يحصل منتخب فرنسا على بطاقة التأهل غدًا خلال استضافته لأوكرانيا على ملعب بارك دي برانس، حيث يحتاج الفوز لتأكيد مشاركته في النهائيات.

ومن جهة أخرى، تواصل الاتحادان الفرنسي والبرازيلي لكرة القدم التحضيرات لتنظيم مباراة ودية بين المنتخبين، والتي من المقرر أن تُقام في 28 مارس المقبل بمدينة بوسطن الأمريكية، وفقًا لتأكيد قناة Canal+.

لم يلتق المنتخب الفرنسي بالبرازيل منذ مارس 2015 في مباراة ودية على ملعب فرنسا، انتهت بفوز السيليساو بنتيجة 3-1.