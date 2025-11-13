المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

- -
18:00
العراق

العراق

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

- -
21:45
أوكرانيا

أوكرانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

- -
18:00
الجابون

الجابون

تصفيات كأس العالم-أوروبا
مولدوفا

مولدوفا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيرلندا

إيرلندا

- -
21:45
البرتغال

البرتغال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

كيميتش يغيب عن مباراة ألمانيا أمام لوكسمبورج بسبب الإصابة

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

01:49 م 13/11/2025
احتفال كيميتش وجوريتسكا بمباراة ألمانيا وإيطاليا

كيميتش

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، غياب جوشوا كيميتش، قائد المنتخب الألماني، عن مواجهة لوكسمبورج المقرر إقامتها غدًا الجمعة، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأوضح الاتحاد أن كيميتش تعرض لإصابة في الكاحل الأيمن خلال مران الفريق أمس الأربعاء، ما سيمنعه من المشاركة في المباراة المقبلة، على أن يسافر مع البعثة إلى لوكسمبورج لمواصلة التأهيل.

ومن المتوقع أن يكون كيميتش جاهزًا للمشاركة في مباراة سلوفاكيا يوم الاثنين المقبل، والتي ستكون الأخيرة للمنتخب الألماني في التصفيات.

وسيشارك ريدل باكو بدلًا من كيميتش في التشكيل الأساسي أمام لوكسمبورج، فيما لم يُحسم بعد من سيرتدي شارة القيادة، في ظل غياب نائبي القائد أنطونيو روديجر وكاي هافيرتز بسبب الإصابة.

ويُعد كيميتش (صاحب 105 مباراة دولية) الأكثر خبرة في قائمة المنتخب الحالية، يليه ليروي ساني (70 مباراة دولية)، الذي عاد مؤخرًا إلى صفوف المنتخب بعد غيابه عن فترتي التوقف في سبتمبر وأكتوبر الماضيين.

وتُمثّل إصابة كيميتش ثاني انتكاسة دفاعية للمدرب يوليان ناجلسمان، بعد أن عانى نيكو شلوتربيك من إصابة في القدم، ولم يتمكن من المشاركة في التدريبات سوى اليوم الخميس، وسط شكوك حول جاهزيته للمباراة المقبلة.

ويتصدر المنتخب الألماني المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن سلوفاكيا، وسيضمن التأهل المباشر إلى مونديال 2026 في حال الفوز بالمباراتين المقبلتين، كما سيؤمّن مكانه ضمن المستوى الأول في قرعة كأس العالم التي تُقام في 5 ديسمبر بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

ألمانيا كأس العالم كيميتش

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026