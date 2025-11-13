أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، غياب جوشوا كيميتش، قائد المنتخب الألماني، عن مواجهة لوكسمبورج المقرر إقامتها غدًا الجمعة، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأوضح الاتحاد أن كيميتش تعرض لإصابة في الكاحل الأيمن خلال مران الفريق أمس الأربعاء، ما سيمنعه من المشاركة في المباراة المقبلة، على أن يسافر مع البعثة إلى لوكسمبورج لمواصلة التأهيل.

ومن المتوقع أن يكون كيميتش جاهزًا للمشاركة في مباراة سلوفاكيا يوم الاثنين المقبل، والتي ستكون الأخيرة للمنتخب الألماني في التصفيات.

وسيشارك ريدل باكو بدلًا من كيميتش في التشكيل الأساسي أمام لوكسمبورج، فيما لم يُحسم بعد من سيرتدي شارة القيادة، في ظل غياب نائبي القائد أنطونيو روديجر وكاي هافيرتز بسبب الإصابة.

ويُعد كيميتش (صاحب 105 مباراة دولية) الأكثر خبرة في قائمة المنتخب الحالية، يليه ليروي ساني (70 مباراة دولية)، الذي عاد مؤخرًا إلى صفوف المنتخب بعد غيابه عن فترتي التوقف في سبتمبر وأكتوبر الماضيين.

وتُمثّل إصابة كيميتش ثاني انتكاسة دفاعية للمدرب يوليان ناجلسمان، بعد أن عانى نيكو شلوتربيك من إصابة في القدم، ولم يتمكن من المشاركة في التدريبات سوى اليوم الخميس، وسط شكوك حول جاهزيته للمباراة المقبلة.

ويتصدر المنتخب الألماني المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن سلوفاكيا، وسيضمن التأهل المباشر إلى مونديال 2026 في حال الفوز بالمباراتين المقبلتين، كما سيؤمّن مكانه ضمن المستوى الأول في قرعة كأس العالم التي تُقام في 5 ديسمبر بالعاصمة الأمريكية واشنطن.