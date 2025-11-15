المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إحصائية مفاجئة.. غياب لامين يامال لا يؤثر على منتخب إسبانيا (أرقام)

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

04:53 م 13/11/2025
لامين يامال

لامين يامال

يفتقد المنتخب الإسباني، خدمات الجناح الواعد لامين يامال، عندما يحل ضيفًا ثقيلًا على منتخب جورجيا، في إطار تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتقام فعاليات لقاء إسبانيا ضد جورجيا، يوم السبت المقبل، على ملعب "بوريس بيشادزي دينامو أرينا" في الجولة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

يدخل المنتخب الإسباني هذا اللقاء متصدرًا لجدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، متقدمًا بفارق 3 نقاط عن تركيا الوصيفة.

وتأمل كتيبة "لاروخا" في حسم بطاقة التأهل رسميًا إلى نهائيات البطولة، التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، قبل الجولة الختامية.

 

ماذا يفعل منتخب إسبانيا في غياب لامين يامال؟

ويعاني الإسبان من عدة غيابات مؤثرة، وعلى رأسها لامين يامال، نجم نادي برشلونة، إلا أن المدرب لويس دي لا فوينتي لديه خطة للتعامل مع الأزمة.

ويعوّل دي لافوينتي على مجموعة من الأسماء الشابة، لتعويض النقص الحاد في القائمة، مثل نيكو جونزاليس، بابلو باريوس وماركوس يورينتي.

تظهر الإحصائيات، أن منتخب إسبانيا، قادر على تحقيق الانتصارات بدون لامين يامال، وذلك منذ أن ظهر النجم الواعد للمرة الأولى في سبتمبر 2023.

وتعود بداية لامين لأول مرة مع "لاروخا" في مباراة جورجيا وإسبانيا، حيث سجل أحد أهداف الفوز الكبير بنتيجة (7-1).

ولعب منتخب إسبانيا 8 مباريات بدون لامين يامال، وغاب في 7 منهم إثر معاناتهم من الإصابة لأسباب متعددة، وشاهد إحداها من مقاعد البدلاء، وكانت أمام أندورا، وديًا.

واستطاع المنتخب الإسباني، تحقيق الفوز خلال جميع المباريات التي غاب عنها لامين يامال، رغم أنه يقدم أداءًا قويًا، أثناء مشاركته مع "لاروخا".

وسجل منتخب إسبانيا 22 هدفًا، وتلقت شباكه 3 أهداف فقط، وجاء الفوز على حساب منتخبات:

"اسكتلندا (2-0)، النرويج (0-1)، أندورا (5-0)، صربيا (3-0)، الدنمارك (1-2)، سويسرا (3-2)، جورجيا (2-0)، وبلغاريا (4-0)".

موعد مباراة إسبانيا ضد جورجيا والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة جورجيا وإسبانيا فى تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026، يوم السبت 15 نوفمبر 2025، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتذاع مباراة جورجيا وإسبانيا عبر قناة beIN SPORTS HD1.

لامين يامال كأس العالم 2026 منتخب إسبانيا تصفيات كأس العالم 2026 منتخب جورجيا

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

