بين وداع إنتر وحلم الأزوري.. أتشيربي يبحث عن "الرقصة الأخيرة"

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:30 م 13/11/2025
أتشيربي

فرانشيسكو أتشيربي

تلوح في الأفق نهاية مشوار فرانشيسكو أتشيربي مع نادي إنتر ميلان، بعدما تراجعت مكانته داخل الفريق بشكل واضح في الأسابيع الأخيرة، ليبدأ المدافع المخضرم التفكير في مستقبله مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية.

أتشيربي يقترب من الرحيل في يناير

وبحسب ما ذكرته صحيفة "توتوسبورت" عبر موقع "توتو ميركاتو ويب"، فإن أتشيربي، الذي كان أحد الركائز الأساسية في دفاع إنتر الموسم الماضي، لم يبدأ سوى مباراة واحدة فقط من آخر أربع مباريات، رغم أدائه المميز أمام فريقه السابق لاتسيو.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا كان يأمل في تجديد عقده لعامين إضافيين بعد تألقه اللافت في مواجهة برشلونة، إلا أن المدرب كريستيان كيفو لم يعد يعتبره عنصرًا لا يمكن الاستغناء عنه في خط الدفاع.

ويفكر أتشيربي حاليًا في دراسة العروض التي قد تصله خلال الميركاتو الشتوي المقبل، خاصة أن إدارة إنتر لن تقف في طريقه إذا تلقى عرضًا مناسبًا، ما يجعل رحيله في الصيف القادم أمرًا شبه محسوم.

رقصة الوداع تقترب من منتخب جاتوزو

وفي الوقت ذاته، لا يزال لدى المدافع الإيطالي طموح شخصي كبير، إذ يحلم بما وصفه بـ"الرقصة الأخيرة" في مسيرته الدولية، عبر العودة لمنتخب إيطاليا تحت قيادة رينو جاتوزو والمشاركة في كأس العالم 2026، مؤمنًا بأن خبرته وقيادته قد تشكل إضافة مهمة داخل غرفة ملابس الأزوري.

للاطلاع على نتائج مباريات إيطاليا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم، اضغط هنا.

الدوري الإيطالي إنتر ميلان منتخب إيطاليا كريستيان كيفو جاتوزو كأس العالم 2026 فرانشيسكو أتشيربي

