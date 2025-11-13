كشف أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد السابق، عن الوظيفة الإدارية الوحيدة التي يرغب في توليها خلال الفترة المقبلة، وهي قيادة منتخب بلاده النرويج.

سولشاير، البالغ من العمر 52 عامًا، عاطلٌ عن العمل منذ أغسطس الماضي، بعدما أُقيل من تدريب بشكتاش.

كانت هذه هي المهمة التدريبية الخامسة للمدرب النرويجي في مسيرته التدريبية، بعد فترتين في مولده، وفترة قصيرة في كارديف، وثلاث سنوات في مانشستر يونايتد.

وقال سولشاير: "أبحث عن فرصة جديدة، وأنا منفتح لخوض تجربة جديدة، لكن ليس الأمر وكأنني متلهف للعودة".

وتابع: "أحب العيش في إنجلترا، وسواء في النرويج، أو السويد، أو أي مكان آخر، فالأمر يتعلق بالعمل مع الناس".

وأكمل: "أحب فقط محاولة تحقيق أقصى استفادة منهم، أو جعلهم يقدمون أفضل ما لديهم، ومساعدة النادي".

ثم اعترف سولشاير برغبته في أن يصبح المدرب القادم لمنتخب النرويج، والعمل مع لاعبه السابق إرلينج هالاند، الذي دربه في نادي مولده لمدة عام..

وأوضح سولشاير: "لا يزال لدينا مدرب جيد؛ نحن في طريقنا للتأهل إلى كأس العالم".

وأتم: "ولكن إذا لم يُوقّع سولباكن يومًا ما عقدًا جديدًا؟ بالطبع، من منا لا يرغب في العمل مع إيرلينج هالاند مرة أخرى؟".