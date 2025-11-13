المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

1 1
18:00
العراق

العراق

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

- -
21:45
أوكرانيا

أوكرانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

0 0
18:00
الجابون

الجابون

تصفيات كأس العالم-أوروبا
مولدوفا

مولدوفا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيرلندا

إيرلندا

- -
21:45
البرتغال

البرتغال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

للعمل مع هالاند مجددًا.. سولشاير يكشف رغبته في تدريب منتخب النرويج

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:00 م 13/11/2025
سولشاير

أولي جونار سولشاير مدرب بشكتاش السابق

كشف أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد السابق، عن الوظيفة الإدارية الوحيدة التي يرغب في توليها خلال الفترة المقبلة، وهي قيادة منتخب بلاده النرويج.

سولشاير، البالغ من العمر 52 عامًا، عاطلٌ عن العمل منذ أغسطس الماضي، بعدما أُقيل من تدريب بشكتاش.

كانت هذه هي المهمة التدريبية الخامسة للمدرب النرويجي في مسيرته التدريبية، بعد فترتين في مولده، وفترة قصيرة في كارديف، وثلاث سنوات في مانشستر يونايتد.

وقال سولشاير: "أبحث عن فرصة جديدة، وأنا منفتح لخوض تجربة جديدة، لكن ليس الأمر وكأنني متلهف للعودة".

وتابع: "أحب العيش في إنجلترا، وسواء في النرويج، أو السويد، أو أي مكان آخر، فالأمر يتعلق بالعمل مع الناس".

وأكمل: "أحب فقط محاولة تحقيق أقصى استفادة منهم، أو جعلهم يقدمون أفضل ما لديهم، ومساعدة النادي".

ثم اعترف سولشاير برغبته في أن يصبح المدرب القادم لمنتخب النرويج، والعمل مع لاعبه السابق إرلينج هالاند، الذي دربه في نادي مولده لمدة عام..

وأوضح سولشاير: "لا يزال لدينا مدرب جيد؛ نحن في طريقنا للتأهل إلى كأس العالم".

وأتم: "ولكن إذا لم يُوقّع سولباكن يومًا ما عقدًا جديدًا؟ بالطبع، من منا لا يرغب في العمل مع إيرلينج هالاند مرة أخرى؟".

مباراة النرويج القادمة
سولشاير هالاند منتخب النرويج

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
الإمارات

الإمارات

1 1
العراق

العراق

50

تسديدة صاروخية من مسافة بعيدة ولكن الحارس خالد عيسى يواصل عملقته وتصدى لها

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة