كلام فى الكورة
حارس إسبانيا ينتقد نقل المباريات لقطر والسعودية.. ويفضل إراحة لامين يامال

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

08:42 م 13/11/2025
أوناي سيمون

أوناي سيمون حارس مرمى أتلتيك بلباو ومنتخب إسبانيا

انتقد أوناي سيمون، حارس مرمى أتلتيك بلباو ومنتخب إسبانيا، نقل مباريات البطولات المختلفة مؤخرًا إلى قطر والسعودية، وعلق على إراحة لامين يامال من الانضمام للمنتخب.

إراحة لامين يامال

وقال سيمون في تصريحات عبر صحيفة "آس" الإسبانية: "الواقع أنه أمر جيد لأن هناك مستوى دوليًا كبيرًا وليس سهلًا، أنا سعيد من أجل ديفيد، الذي قدم موسمًا ممتازًا ويقدم مستوى رائعًا في أرسنال بأرقام مذهلة، من المستحق جدًا أن يكون رايا بين أفضل حراس العالم".

أضاف: "كان هناك المزيد من الإسبان قبل تقليص القائمة، بيدري ولامين هما اثنان من سحرة الكرة ومن المستحق أن يكونا نهائيين، سأقوم بالتصويت كقائد، ولو استطعت سأصوت لكل لاعبي منتخب إسبانيا، رايا، بيدري ولامين، لكن لا يسمح بالتصويت لزملائك في الفريق".

تابع: "طالما أن كورتوا على المستوى الذي هو عليه الآن، فلا شك أنه الأفضل في العالم، الكرة التي لا يصل إليها كورتوا، لا يصل إليها أي أحد، من المستحيل أن نجد أحدًا أفضل منه".

أردف: "لويس دي لا فوينتي يريد أن يكون اللاعبون الذين يأتون للمنتخب في 100% جاهزية، كلنا نريد أن يكون لامين هنا، لكن إذا لم يكن قادرًا على تقديم أقصى ما لديه فأنا أول من يفضل أن يرتاح، ويتعافى".

نقل المباريات لقطر والسعودية

أشار حارس إسبانيا: "أفهم تمامًا أن كرة القدم عرض ويجب منح المباريات للجمهور، فهم في النهاية من يدفع ويستمتع، لكن اللاعبين وصلوا للحد الأقصى ولديهم سقف، سيأتي وقت لن نستطيع فيه أكثر من ذلك".

اختتم تصريحاته: "أعتقد أن نقل فيناليسيما "كأس الأبطال كونميبول–يويفا" إلى قطر لأسباب اقتصادية، النسخة الأخيرة أقيمت في ويمبلي وكانت جيدة، من المنطقي أن تلعب المواجهة في أوروبا أو أمريكا، حتى فكرة نقل السوبر للسعودية وحضور ألفي بدل 40 أو 50 ألف مشجع، لا أراه مناسبًا".

فيناليسيما هي بطولة من مباراة واحدة تجمع بين بطلي اليورو وكأس أمريكا الجنوبية، حيث يلتقي إسبانيا والأرجنتين، مارس المقبل على ملعب لوسيل.

مباراة إسبانيا القادمة
أتلتيك بلباو أتلتيك بلباو لامين يامال منتخب إسبانيا ديفيد رايا أوناي سيمون

