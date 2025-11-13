سجل إرلينج هالاند هدفين في انتصار منتخب النرويج الكبير على حساب نظيره الإستوني، ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

منتخب النرويج بقيادة إرلينج هالاند حسمت مباراة إستونيا (4-1)، مساء اليوم الخميس، لتعزز موقعها في صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة.

الهداف هالاند

مباراة النرويج ضد إستونيا شهدت تألق هالاند الذي استثمر الفرص أمام المرمى ببراعة، وسجل هدفين في الدقائق 56 و62.

وبعد هدفيه أمام إستونيا، بات هالاند يتفوق بوضوح على منافسيه في السباق نحو لقب هداف التصفيات، مما يعكس تأثيره الكبير كأحد أبرز القناصين في كرة القدم الأوروبية.

الفوز على إستونيا أيضًا ساهم في توسيع الفارق بين النرويج وباقي الفرق في المجموعة، ليبتعد عن إيطاليا بفارق 6 نقاط.

وأصبح لدى هالاند 14 هدفًا، على رأس هدافي تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ويأتي بعده مباشرة ممفيس ديباي بـ6 أهداف.

وتضرب النرويج بقيادة هالاند موعدًا مع إيطاليا، مساء الأحد المقبل، في مباراة مرتقبة ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة إلى المونديال.