المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الكاميرون

الكاميرون

0 0
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

0 0
21:45
أوكرانيا

أوكرانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيرلندا

إيرلندا

1 0
21:45
البرتغال

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا
مولدوفا

مولدوفا

0 0
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

1 1
18:00
العراق

العراق

مباريات ودية - منتخبات
إيران

إيران

0 0
(5 - 4)
18:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

4 1
18:00
الجابون

الجابون

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الفارق أصبح 8.. هالاند يبتعد بصدارة هدافي تصفيات كأس العالم

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

09:07 م 13/11/2025
هالاند

إرلينج هالاند بقميص منتخب النرويج

سجل إرلينج هالاند هدفين في انتصار منتخب النرويج الكبير على حساب نظيره الإستوني، ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

منتخب النرويج بقيادة إرلينج هالاند حسمت مباراة إستونيا (4-1)، مساء اليوم الخميس، لتعزز موقعها في صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة.

الهداف هالاند

مباراة النرويج ضد إستونيا شهدت تألق هالاند الذي استثمر الفرص أمام المرمى ببراعة، وسجل هدفين في الدقائق 56 و62.

وبعد هدفيه أمام إستونيا، بات هالاند يتفوق بوضوح على منافسيه في السباق نحو لقب هداف التصفيات، مما يعكس تأثيره الكبير كأحد أبرز القناصين في كرة القدم الأوروبية.

الفوز على إستونيا أيضًا ساهم في توسيع الفارق بين النرويج وباقي الفرق في المجموعة، ليبتعد عن إيطاليا بفارق 6 نقاط.

وأصبح لدى هالاند 14 هدفًا، على رأس هدافي تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ويأتي بعده مباشرة ممفيس ديباي بـ6 أهداف.

وتضرب النرويج بقيادة هالاند موعدًا مع إيطاليا، مساء الأحد المقبل، في مباراة مرتقبة ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة إلى المونديال.

مباراة النرويج القادمة
تصفيات كأس العالم إرلينج هالاند منتخب النرويج

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
إيرلندا

إيرلندا

1 0
البرتغال

البرتغال

34

سيطرة واستحواذ من جانب منتخب البرتغال على مجريات اللقاء

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة