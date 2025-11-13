المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الكاميرون

الكاميرون

0 0
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

0 0
21:45
أوكرانيا

أوكرانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيرلندا

إيرلندا

1 0
21:45
البرتغال

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا
مولدوفا

مولدوفا

0 0
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

1 1
18:00
العراق

العراق

مباريات ودية - منتخبات
إيران

إيران

0 0
(5 - 4)
18:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

4 1
18:00
الجابون

الجابون

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

منتخب النرويج يكتسح إستونيا ويتأهل لكأس العالم 2026.. وفوز المجر وآيسلندا

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

09:08 م 13/11/2025
منتخب النرويج

منتخب النرويج

اكتسح منتخب النرويج نظيره إستونيا، برباعية مقابل هدف وحيد، ليتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، بينما تجاوز منتخب المجر عقبة أرمينيا، بهدف نظيف، وانتصر منتخب آيسلندا على أذربيجان.

منتخب النرويج يتأهل إلى كأس العالم 2026

وواصل المنتخب النرويجي تصدّر جدول ترتيب المجموعة التاسعة، عقب الفوز على إستونيا، بنتيجة (4-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم، على ملعب "أوليفال" في النرويج.

وانتزع منتخب النرويج بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026، في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الأوروبية، برصيد 21 نقطة، بينما تجمد رصيد إستونيا عند 4 نقاط في المركز الرابع.

وسجل كل من ألكسندر سورلوث وإيرلينج هالاند ثنائية على حدى لصالح منتخب النرويج، بينما أحرز هدف إستونيا الوحيد روبي سارما.

المجر تهزم أرمينيا

وفي المجموعة السادسة، نجح منتخب المجر في تحقيق الفوز على أرمينيا، بهدف نظيف، في مباراة أقيمت على ملعب "فازكين سركيسيان".

وتكفل اللاعب بارناباس فارجا، بإحراز الهدف الوحيد لصالح المنتخب المجري، في شباك أرمينيا، ليحتل منتخب بلاده المركز الثاني برصيد 8 نقاط، بينما يقبع منتخب أرمينيا في المركز الرابع والأخير (3 نقاط).

آيسلندا تنتصر على أذربيجان

استطاع منتخب آيسلندا، تحقيق الفوز على أذربيجان، بهدفين نظيفين، في تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026، على ملعب "باكسيل أرينا".

سجل الثنائي، ألبرت جودموندسون وسيفرير إنجي إنجاسون، ثنائية آيسلندا في شباك أذربيجان، ليرفع المنتخب الأزرق رصيده إلى 7 نقاط، في وصافة المجموعة الرابعة، بينما تقبع أذربيجان في المركز الرابع، بنقطة وحيدة.

مباراة النرويج القادمة
كأس العالم 2026 منتخب النرويج تصفيات كأس العالم 2026 منتخب آيسلندا منتخب إستونيا منتخب المجر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
إيرلندا

إيرلندا

1 0
البرتغال

البرتغال

34

سيطرة واستحواذ من جانب منتخب البرتغال على مجريات اللقاء

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة