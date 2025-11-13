اكتسح منتخب النرويج نظيره إستونيا، برباعية مقابل هدف وحيد، ليتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، بينما تجاوز منتخب المجر عقبة أرمينيا، بهدف نظيف، وانتصر منتخب آيسلندا على أذربيجان.

منتخب النرويج يتأهل إلى كأس العالم 2026

وواصل المنتخب النرويجي تصدّر جدول ترتيب المجموعة التاسعة، عقب الفوز على إستونيا، بنتيجة (4-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم، على ملعب "أوليفال" في النرويج.

وانتزع منتخب النرويج بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026، في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الأوروبية، برصيد 21 نقطة، بينما تجمد رصيد إستونيا عند 4 نقاط في المركز الرابع.

وسجل كل من ألكسندر سورلوث وإيرلينج هالاند ثنائية على حدى لصالح منتخب النرويج، بينما أحرز هدف إستونيا الوحيد روبي سارما.

المجر تهزم أرمينيا

وفي المجموعة السادسة، نجح منتخب المجر في تحقيق الفوز على أرمينيا، بهدف نظيف، في مباراة أقيمت على ملعب "فازكين سركيسيان".

وتكفل اللاعب بارناباس فارجا، بإحراز الهدف الوحيد لصالح المنتخب المجري، في شباك أرمينيا، ليحتل منتخب بلاده المركز الثاني برصيد 8 نقاط، بينما يقبع منتخب أرمينيا في المركز الرابع والأخير (3 نقاط).

آيسلندا تنتصر على أذربيجان

استطاع منتخب آيسلندا، تحقيق الفوز على أذربيجان، بهدفين نظيفين، في تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026، على ملعب "باكسيل أرينا".

سجل الثنائي، ألبرت جودموندسون وسيفرير إنجي إنجاسون، ثنائية آيسلندا في شباك أذربيجان، ليرفع المنتخب الأزرق رصيده إلى 7 نقاط، في وصافة المجموعة الرابعة، بينما تقبع أذربيجان في المركز الرابع، بنقطة وحيدة.