أعلن مدرب منتخب هولندا، رونالد كومان، عن احتمالية غياب الظهير الأيمن دينزل دومفريز، لاعب إنتر ميلان، عن مباراة هولندا أمام بولندا ضمن تصفيات كأس العالم 2026، بعد تعرضه لإصابة خلال تدريبات الفريق الوطني.

دومفريز يثير الشكوك قبل مواجهة بولندا

وأكد كومان خلال مؤتمره الصحفي أن دومفريز "لا يزال موضع شك لمشاركته غدًا، ولدي موعد مع الطبيب لاحقًا لمناقشة حالته"، مشيرًا إلى أن الطاقم الطبي للإنتر على تواصل لمتابعة وضع اللاعب.

ومن المتوقع في حال غياب دومفريز أن يعتمد المنتخب الهولندي على لوشاريل جيرترويدا كبديل في الجهة اليمنى.

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة هولندا أمام بولندا تعتبر قمة المجموعة السابعة، حيث تتصدر هولندا ترتيب المجموعة بـ16 نقطة، مقابل 13 نقطة لبولندا، بعد خوض كل فريق ست مباريات.

ويملك دومفريز خبرة كبيرة مع منتخب بلاده، إذ خاض حتى الآن 69 مباراة دولية منذ ظهوره الأول في أكتوبر 2018، سجل خلالها 11 هدفًا وقدم 21 تمريرة حاسمة، ما يجعله عنصرًا مؤثرًا في تشكيلة هولندا.