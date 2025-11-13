المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
أيرلندا

أيرلندا

2 0
21:45
البرتغال

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

4 0
21:45
أوكرانيا

أوكرانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الكاميرون

الكاميرون

0 1
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس العالم-أوروبا
مولدوفا

مولدوفا

0 2
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

1 1
18:00
العراق

العراق

مباريات ودية - منتخبات
إيران

إيران

0 0
(5 - 4)
18:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

4 1
18:00
الجابون

الجابون

"ضرب بالمرفق".. رونالدو يُطرد من مباراة البرتغال وأيرلندا في تصفيات المونديال (صور)

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:22 م 13/11/2025
  عرض 22 صورة
    galleryImg
تعرض كريستانو رونالدو، لاعب منتخب البرتغال، للطرد خلال مباراة منتخب بلاده ضد أيرلندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويلعب منتخب البرتغال مع أيرلندا مساء اليوم الخميس، على ملعب أفيفا، ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

وسجل تروي باروت هدفي منتخب أيرلندا في الدقيقة 17 و45، من زمن المباراة ليتقدم لأصحاب الأرض.

وبعدما التحام مشترك بين كريستيانو رونالدو ولاعب أيرلندا، اشتبك النجم البرتغالي معه بشكل لافت لحكم المباراة الذي أشهر له بطاقة صفراء، لكن بعد مراجعة تقنية الفيديو قرر إلغاء البطاقة الصفراء وإشهار بطاقة حمراء.

ويتواجد منتخب البرتغال في المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، بينما يدخل منتخب أيرلندا هذه المباراة محتلا المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ويحتاج منتخب البرتغال لفوز وحيد من أجل التأهل الرسمي إلى مونديال 2026 الذي سيقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وتعد هذه البطاقة الحمراء الأولى لكريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال، حيث لعب من قبل 225 مباراة بواقع 17926 دقيقة، سجل خلالهم 143 هدفا وقدم 46 تمريرة حاسمة، وحصل على 37 بطاقة صفراء.

وبعد مباراة أيرلندا من المقرر أن يلعب منتخب البرتغال مع أرمينيا يوم الأحد المقبل، ومن المؤكد أن رونالدو سيغيب عنها بسبب الإيقاف.

لمشاهدة لحظة طرد رونالدو اضغط هنا أو تنقل عبر اللأبوم

مباراة البرتغال القادمة
رونالدو البرتغال تصفيات كأس العالم أيرلندا

