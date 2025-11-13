لقطات من مشاركة جراديشار في مباراة كوسوفو وسلوفينيا (صور)

تلقى كريستيانو رونالدو، لاعب منتخب البرتغال البطاقة الحمراء الـ13 في تاريخه الكروي.

ويلعب منتخب البرتغال مع أيرلندا مساء اليوم الخميس، على ملعب أفيفا، ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

وسجل تروي باروت هدفي منتخب أيرلندا في الدقيقة 17 و45، من زمن المباراة ليتقدم لأصحاب الأرض.

وبعدما التحام مشترك بين كريستيانو رونالدو ولاعب أيرلندا، اشتبك النجم البرتغالي معه بشكل لافت لحكم المباراة الذي أشهر له بطاقة صفراء، لكن بعد مراجعة تقنية الفيديو قرر إلغاء البطاقة الصفراء وإشهار بطاقة حمراء.

لمشاهدة لحظة طرد رونالدو اضغط هنا أو تنقل عبر اللأبوم

تاريخ رونالدو مع البطاقات الحمراء

وفي السطور التالية نستعرض المواسم التي استقبل فيها رونالدو بطاقات حمراء سواء كانت بشكل مباشر أو نتيجة البطاقتين الصفراويتين:

1- موسم 2003-04.. طُرد مرة واحدة نتيجة بطاقتين صفراويتين (مباراة يونايتد وأستون فيلا بالجولة الـ38 للدوري الإنجليزي).

2- موسم 2005-06.. طُرد مباشرة لأول مرة في مباراة مانشستر يونايتد وسيتي بالجولة 22 للدوري الإنجليزي.

3- موسم 2007-08.. طُرد مباشرة في مباراة مانشستر يونايتد وبورتسموث بالجولة الثانية للدوري الإنجليزي.

4- موسم 2008-09.. طرد نتيجة بطاقتين صفراويتين مرة واحدة في مباراة مانشستر سيتي بالجولة الـ15 للدوري الإنجليزي.

5- موسم 2009-2010.. تلقى بطاقتين حمراويتين.

6- موسم 2012-13.. تلقى بطاقة حمراء مباشرة.

7- موسم 2013-14 تلقى بطاقة حمراء مباشرة.

8- موسم 2014-15.. تلقى بطاقة حمراء مباشرة.

9- موسم 2017-18.. تلقى بطاقة حمراء واحدة نتيجة بطاقتين صفراويتين.

10- موسم 2018-19.. تلقى بطاقة حمراء مباشرة.

11- موسم 2023-24.. تلقى بطاقة حمراء مباشرة.