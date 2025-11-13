المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
أيرلندا

أيرلندا

2 0
21:45
البرتغال

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

4 0
21:45
أوكرانيا

أوكرانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الكاميرون

الكاميرون

0 1
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس العالم-أوروبا
مولدوفا

مولدوفا

0 2
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

1 1
18:00
العراق

العراق

مباريات ودية - منتخبات
إيران

إيران

0 0
(5 - 4)
18:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

4 1
18:00
الجابون

الجابون

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الـ13 في مشواره.. تاريخ رونالدو مع البطاقات الحمراء (صور)

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:41 م 13/11/2025
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg

تلقى كريستيانو رونالدو، لاعب منتخب البرتغال البطاقة الحمراء الـ13 في تاريخه الكروي.

ويلعب منتخب البرتغال مع أيرلندا مساء اليوم الخميس، على ملعب أفيفا، ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

وسجل تروي باروت هدفي منتخب أيرلندا في الدقيقة 17 و45، من زمن المباراة ليتقدم لأصحاب الأرض.

وبعدما التحام مشترك بين كريستيانو رونالدو ولاعب أيرلندا، اشتبك النجم البرتغالي معه بشكل لافت لحكم المباراة الذي أشهر له بطاقة صفراء، لكن بعد مراجعة تقنية الفيديو قرر إلغاء البطاقة الصفراء وإشهار بطاقة حمراء.

لمشاهدة لحظة طرد رونالدو اضغط هنا أو تنقل عبر اللأبوم

تاريخ رونالدو مع البطاقات الحمراء

وفي السطور التالية نستعرض المواسم التي استقبل فيها رونالدو بطاقات حمراء سواء كانت بشكل مباشر أو نتيجة البطاقتين الصفراويتين:

1- موسم 2003-04.. طُرد مرة واحدة نتيجة بطاقتين صفراويتين (مباراة يونايتد وأستون فيلا بالجولة الـ38 للدوري الإنجليزي).

2- موسم 2005-06.. طُرد مباشرة لأول مرة في مباراة مانشستر يونايتد وسيتي بالجولة 22 للدوري الإنجليزي.

3- موسم 2007-08.. طُرد مباشرة في مباراة مانشستر يونايتد وبورتسموث بالجولة الثانية للدوري الإنجليزي.

4- موسم 2008-09.. طرد نتيجة بطاقتين صفراويتين مرة واحدة في مباراة مانشستر سيتي بالجولة الـ15 للدوري الإنجليزي.

5- موسم 2009-2010.. تلقى بطاقتين حمراويتين.

6- موسم 2012-13.. تلقى بطاقة حمراء مباشرة.

7- موسم 2013-14 تلقى بطاقة حمراء مباشرة.

8- موسم 2014-15.. تلقى بطاقة حمراء مباشرة.

9- موسم 2017-18.. تلقى بطاقة حمراء واحدة نتيجة بطاقتين صفراويتين.

10- موسم 2018-19.. تلقى بطاقة حمراء مباشرة.

11- موسم 2023-24.. تلقى بطاقة حمراء مباشرة.

مباراة البرتغال القادمة
البرتغال تصفيات كأس العالم أيرلندا كريستيانو رونالدو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026