حقق منتخب أيرلندا فوزًا مفاجئًا على حساب نظيره البرتغال، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أفيفا، ضمن منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وتفوق المنتخب الأيرلندي بفضل تألق مهاجمه تروي باروت، ليشعل منافسات المجموعة السادسة في تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال.

وحافظ منتخب أيرلندا على حظوظه، في التأهل من بوابة خطف بطاقة الملحق، حال احتلاله وصافة المجموعة، بعدما قلص الفارق لنقطة وحيدة مع منتخب المجر صاحب المركز الثاني.

وتقدم منتخب أيرلندا في الدقيقة 17، برأسية المهاجم تروي باروت، عقب رأسية من زميله بعد تنفيذ ركلة ركنية فشل دفاع البرتغال في إبعادها.

وعاد تروي باروت ليوسع الفارق لصالح أيرلندا في الدقيقة 45، بتسديدة أرضية متقنة، خدعت الحارس دييجو كوستا وسكنت شباكه.

وأكمل منتخب البرتغال اللقاء بعشرة لاعبين، عقب طرد القائد كريستيانو رونالدو، بسبب ضربه لمدافع أيرلندا بالمرفق، ليشهر له الحكم البطاقة الحمراء بعد العودة لتقنية الفيديو.

ولا يزال منتخب البرتغال يحتفظ بصدارة المجموعة السادسة، رغم تجمد رصيده عند 10 نقاط، بينما رفع منتخب أيرلندا رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث، ويأتي منتخب المجر في الوصافة برصيد 8 نقاط.

وتتبقى جولة وحيدة من عمر التصفيات، حيث سيلتقي منتخب البرتغال مع نظيره أرمينيا، ويكفيه الفوز أو التعادل للصعود مباشرة إلى كأس العالم، بينما يصطدم منتخب أيرلندا بمنافسه المنتخب المجري، حيث يأمل كلا منهما في خطف المقعد المؤهل للمونديال، أو على الأقل الصعود لمرحلة الملحق الأوروبي.