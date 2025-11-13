بخلاف تأهل فرنسا للمونديال.. مبابي يكتب رقمًا تاريخيًا

ساهم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق ريال مدريد، في تأهل منتخب بلاده مساء الخميس، إلى نهائيات كأس العالم 2026 وذلك بعدما حقق الفوز ضد أوكرانيا بنتيجة 4-0.

واحتاج منتخب الديوك إلى تحقيق الفوز على أوكرانيا، صاحبة المركز الثالث بـ7 نقاط، من أجل تأمين التأهل، دون انتظار مواجهة أذربيجان في الجولة الأخيرة من التصفيات.

وأحرز رباعية المنتخب الفرنسي كلاً من كيليان مبابي "هدفين"، مايكل أوليسي، وهوجو إيكيتيكي، في المباراة التي دارت أحداثها على ملعب "حديقة الأمراء".

ويتصدر منتخب فرنسا ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة، ليحسم التأهل الرسمي إلى نهائيات المونديال.

وبعدما سجل كيليان مبابي هدفين في هذه المباراة وصل إلى 400 هدف في مسيرته مع الأندية والمنتخب الفرنسي.

وكان مبابي قد وصل إلى هدفه الـ100 والـ 300 مع منتخب فرنسا ضد أندورا في يونيو 2019 وجبل طارق في نوفمبر 2023.

مبابي لعب حتى الآن 16 مباراة في الموسم الحالي بواقع 1400 دقيقة، سجل خلالهم 18 هدفا وقدم تمريرتين حاسمتين.