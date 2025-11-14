المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
جاتوزو: راض عن أداء لاعبي إيطاليا.. وأشعر بالمرارة لهجوم الجماهير

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

01:15 ص 14/11/2025
جاتوزو مدرب منتخب إيطاليا

جنارو جاتوزو المدير الفني لمنتخب إيطاليا

تحدث جنارو جاتوزو، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، بعد الفوز على منتخب مولودفا، ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

منتخب إيطاليا فاز على نظيره المولودفي (2-0)، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة، حيث يحتل المركز الثاني في مجموعته خلف النرويج.

تصريحات جاتوزو

وقال جاتوزو عبر قناة "RAI": "ماذا يعني أنها لم تكن أفضل نسخة من إيطاليا؟ أنا راضٍ جدًا، من المخجل سماع الجماهير تقول للاعبين اذهبوا للعمل! أشعر بالمرارة، فهذا ليس وقت الاحتجاج، يجب أن نبقى متحدين، نحن نقوم بما يجب علينا فعله، هم لم يسددوا أي كرة على المرمى".

أضاف: "هذا وقت الاتحاد، الفريق يقاتل في الملعب، ولا أقبل أن نأتي خارج أرضنا ونسمع جماهير تهاجم الفريق، سنواصل طريقنا مهما حدث، إشراك 11 لاعبًا جديدًا منذ البداية ليس سهلًا، كنت أعتقد أننا قد نخسر المباراة، لكنني أقدم التهاني للاعبين على ما قدموه".

اختتم تصريحاته: "في عام 1994 كانت هناك منتخبين أفريقيين فقط، والآن هناك ثمانية، في زمننا، أفضل منتخب يحتل المركز الثاني كان يتأهل مباشرة إلى كأس العالم، نحن نعرف تمامًا حجم الصعوبات".

منتخب إيطاليا كأس العالم 2026 جنارو جاتوزو منتخب مولودفا

