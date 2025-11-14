المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد طرده.. رونالدو مهدد بالغياب عن أولى مباريات البرتغال في كأس العالم

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:18 ص 14/11/2025
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو لاعب منتخب البرتغال

يواجه كريستيانو رونالدو، خطر الغياب عن مباراة البرتغال الافتتاحية في كأس العالم 2026، وذلك بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة خلال مواجهة منتخب بلاده أمام جمهورية أيرلندا في تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال.

منتخب البرتغال كان قد سقط أمام منتخب أيرلندا (2-0)، أمس الخميس، ليتأجل حسم تأهل فريق كريستيانو رونالدو إلى كأس العالم للجولة الختامية.

كريستيانو رونالدو مهدد

جاءت الواقعة بعد احتكاك قوي بين رونالدو ومدافع إيبسويتش تاون دارا أوشيا، قبل أن يقرر الحكم تغيير البطاقة من صفراء إلى حمراء بعد العودة لتقنية الفيديو.

مع تأكد غياب النجم البرتغالي عن المواجهة الأخيرة للتصفيات أمام أرمينيا، تتجه الأنظار إلى قرار لجنة الانضباط بشأن إمكانية تمديد الإيقاف.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، تسمح بزيادة العقوبة في حال وصف السلوك بالعنيف، وهو ما قد يهدد رونالدو بإيقاف يصل إلى مباراتين.

أضافت أنه في حال حدوث ذلك، قد يجد صاحب الـ40 عامًا نفسه خارج أولى مباريات البرتغال في المونديال، مع اقتراب المنتخب من حسم التأهل.

البرتغال ستواجه أرمينيا، في مباراة الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم، مساء الأحد المقبل، لحسم بطاقة التأهل إلى مونديال أمريكا وكندا والمكسيك.

مباراة البرتغال القادمة
البرتغال تصفيات كأس العالم أيرلندا كريستيانو رونالدو كأس العالم 2026

