تحدث كليان مبابي، مهاجم ريال مدريد وقائد منتخب فرنسا، عن وصوله إلى 400 هدف، ومطاردة البرتغالي كريستيانو رونالدو، كما علق على تأهل الديوك إلى كأس العالم 2026.

كيليان مبابي سجل هدفين في انتصار فرنسا العريض على حساب أوكرانيا (4-0)، أمس الخميس، بالمباراة التي حسمت تأهل منتخب الديوك للمونديال.

مبابي يطارد رقم رونالدو

وقال مبابي في تصريحات عبر قناة TF1 الفرنسية: "الآن 400 هدف؟ هذا لا يدهش الناس، إذا أردت أن تكون ضمن الدائرة التي تصدم الجماهير، عليك أن تسجل 400 هدف أخرى!".

أضاف: "رقم رونالدو، 1000 هدف؟ هذا جنون، لكن دعونا نحاول ما يبدو مستحيلًا، لدينا مسيرة واحدة فقط".

تأهل فرنسا للمونديال

تابع قائد فرنسا: "الفخر يجب ألا نفرط في تقدير هذا الإنجاز (التأهل إلى كأس العالم)، أصبح الأمر طبيعيًا اليوم، لكنه لم يكن كذلك دائمًا عبر تاريخ منتخب فرنسا".

أوضح: "كان علي أن أكون أفضل نسخة من نفسي كي نتأهل إلى كأس العالم، العام الماضي كان صعبًا بالنسبة لي مع المنتخب، وهذا الموسم كان يجب أن أُظهر أهمية المنتخب بالنسبة لي".

شدد مبابي: "اللعب في كأس العالم شعور لا يعرفه إلا من عاشه، إنه امتياز أن تمثل بلدك أمام العالم".

اختتم تصريحاته: "سنذهب إلى كأس العالم للفوز، مثل كل المنتخبات الـ48، إنه حلم أن نضع النجمة الثالثة على قميص فرنسا، علينا الاستفادة من نهائي 2022 للذهاب إلى المونديال بثقة".