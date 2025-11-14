المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

- -
15:00
مصر

مصر

كرة يد - السوبر المصري
سموحة

سموحة

- -
15:00
الأهلي

الأهلي

مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

- -
18:00
أوزبكستان

أوزبكستان

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

- -
16:00
الجزائر -أ

الجزائر -أ

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بولندا

بولندا

- -
21:45
هولندا

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
لوكسمبرج

لوكسمبرج

- -
21:45
ألمانيا

ألمانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفاكيا

سلوفاكيا

- -
21:45
إيرلندا الشمالية

إيرلندا الشمالية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

1000 هدف والتتويج بكأس العالم.. مبابي يتحدث عن مطاردة كريستيانو رونالدو

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:07 ص 14/11/2025
كيليان مبابي

كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا

تحدث كليان مبابي، مهاجم ريال مدريد وقائد منتخب فرنسا، عن وصوله إلى 400 هدف، ومطاردة البرتغالي كريستيانو رونالدو، كما علق على تأهل الديوك إلى كأس العالم 2026.

كيليان مبابي سجل هدفين في انتصار فرنسا العريض على حساب أوكرانيا (4-0)، أمس الخميس، بالمباراة التي حسمت تأهل منتخب الديوك للمونديال.

مبابي يطارد رقم رونالدو

وقال مبابي في تصريحات عبر قناة TF1 الفرنسية: "الآن 400 هدف؟ هذا لا يدهش الناس، إذا أردت أن تكون ضمن الدائرة التي تصدم الجماهير، عليك أن تسجل 400 هدف أخرى!".

أضاف: "رقم رونالدو، 1000 هدف؟ هذا جنون، لكن دعونا نحاول ما يبدو مستحيلًا، لدينا مسيرة واحدة فقط".

تأهل فرنسا للمونديال

تابع قائد فرنسا: "الفخر يجب ألا نفرط في تقدير هذا الإنجاز (التأهل إلى كأس العالم)، أصبح الأمر طبيعيًا اليوم، لكنه لم يكن كذلك دائمًا عبر تاريخ منتخب فرنسا".

أوضح: "كان علي أن أكون أفضل نسخة من نفسي كي نتأهل إلى كأس العالم، العام الماضي كان صعبًا بالنسبة لي مع المنتخب، وهذا الموسم كان يجب أن أُظهر أهمية المنتخب بالنسبة لي".

شدد مبابي: "اللعب في كأس العالم شعور لا يعرفه إلا من عاشه، إنه امتياز أن تمثل بلدك أمام العالم".

اختتم تصريحاته: "سنذهب إلى كأس العالم للفوز، مثل كل المنتخبات الـ48، إنه حلم أن نضع النجمة الثالثة على قميص فرنسا، علينا الاستفادة من نهائي 2022 للذهاب إلى المونديال بثقة".

مباراة فرنسا القادمة
تصفيات كأس العالم منتخب فرنسا كيليان مبابي كأس العالم 2026

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026