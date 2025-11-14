المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد التأهل للمونديال.. ثنائي خارج مباراة فرنسا الختامية في التصفيات

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

12:52 م 14/11/2025
فرنسا

لاعبو منتخب فرنسا

يفقد منتخب فرنسا، خدمات اثنين من لاعبيه، في مباراته المقبلة ضد أذربيجان، لحساب تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

منتخب فرنسا تأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026 بعد فوزه الكبير على أوكرانيا 4-0، في الجولة الخامسة من التصفيات، على ملعب بارك دي برانس، مساء أمس الخميس.

غيابات فرنسا

وبعد ضمان التأهل إلى كأس العالم 2026، ستفقد فرنسا الثنائي إدواردو كامافينجا ومانو كونيه، في مباراة أذربيجان المقبلة.

حيث يغيب إدواردو كامافينجا لاعب ريال مدريد، عن مباراة فرنسا وأذربيجان للإصابة، فيما لن يتواجد مانو كونيه للإيقاف.

قاد المباراة كيليان مبابي، حيث سجّل هدفين وصنع آخر، ليقود منتخب بلاده لضمان بطاقة التأهل المباشر دون الحاجة للملحق.

ويضمن المنتخب الفرنسي الصدارة في التصنيف أثناء سحب القرعة، ليتجنب المواجهات قوية في مرحلة المجموعات، قبل إجراء القرعة يوم 5 ديسمبر المقبل في واشنطن.

ويحتل منتخب فرنسا صدارة مجموعته برصيد 13 نقطة، قبل مواجهة الأحد الختامية ضد نظيره أذربيجان، لإسدال الستار على تصفيات مونديال أمريكا وكندا والمكسيك.

مباراة فرنسا القادمة
تصفيات كأس العالم منتخب فرنسا كأس العالم 2026 أذربيجان

