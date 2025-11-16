المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

0 0
15:00
مصر

مصر

كرة يد - السوبر المصري
سموحة

سموحة

0 1
15:00
الأهلي

الأهلي

مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

- -
18:00
أوزبكستان

أوزبكستان

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

- -
16:00
الجزائر -أ

الجزائر -أ

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بولندا

بولندا

- -
21:45
هولندا

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
لوكسمبرج

لوكسمبرج

- -
21:45
ألمانيا

ألمانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفاكيا

سلوفاكيا

- -
21:45
إيرلندا الشمالية

إيرلندا الشمالية

"يعاني من إصابة في الكاحل".. منتخب فرنسا يعلن استبعاد مبابي وعودته إلى ريال مدريد

وسام محمد

كتب - وسام محمد

02:07 م 14/11/2025
مبابي

مبابي

أعلن منتخب فرنسا، عودة كيليان مبابي قائد المنتخب، إلى ريال مدريد بسبب معاناته من إصابة.

منتخب فرنسا تأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026 بعد فوزه الكبير على أوكرانيا 4-0، في الجولة الخامسة من التصفيات، على ملعب بارك دي برانس، مساء أمس الخميس.

وأفاد الاتحاد الفرنسي، أنه لا يزال كيليان مبابي يعاني من التهاب في كاحله الأيمن، ويحتاج إلى مزيد من الفحوصات، سيخضع لهذه الفحوصات اليوم في مدريد.

وقاد كيليان مبابي، فرنسا في مباراة أوكرانيا، حيث سجّل هدفين وصنع آخر، ليقود منتخب بلاده لضمان بطاقة التأهل المباشر دون الحاجة للملحق.

ويلعب منتخب فرنسا أمام أذربيجان يوم الأحد المقبل في الجولة العاشرة بتصفيات كأس العالم 2026.

ويضمن المنتخب الفرنسي الصدارة في التصنيف أثناء سحب القرعة، ليتجنب المواجهات قوية في مرحلة المجموعات، قبل إجراء القرعة يوم 5 ديسمبر المقبل في واشنطن.

ويحتل منتخب فرنسا صدارة مجموعته برصيد 13 نقطة، قبل مواجهة الأحد الختامية ضد نظيره أذربيجان، لإسدال الستار على تصفيات مونديال أمريكا وكندا والمكسيك.

 

 

