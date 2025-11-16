أعلن منتخب فرنسا، عودة كيليان مبابي قائد المنتخب، إلى ريال مدريد بسبب معاناته من إصابة.

منتخب فرنسا تأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026 بعد فوزه الكبير على أوكرانيا 4-0، في الجولة الخامسة من التصفيات، على ملعب بارك دي برانس، مساء أمس الخميس.

وأفاد الاتحاد الفرنسي، أنه لا يزال كيليان مبابي يعاني من التهاب في كاحله الأيمن، ويحتاج إلى مزيد من الفحوصات، سيخضع لهذه الفحوصات اليوم في مدريد.

وقاد كيليان مبابي، فرنسا في مباراة أوكرانيا، حيث سجّل هدفين وصنع آخر، ليقود منتخب بلاده لضمان بطاقة التأهل المباشر دون الحاجة للملحق.

ويلعب منتخب فرنسا أمام أذربيجان يوم الأحد المقبل في الجولة العاشرة بتصفيات كأس العالم 2026.